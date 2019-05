Sexuální lovci dětí na síti vždy nechají stopy. Pokračujeme, slíbil reportér

Co je to sexting? Termín sexting se vžil pro internetovou komunikaci se sexuálním podtextem.

Jde o nejrozšířenější typ kybernetického mravnostního deliktu, pokud je do komunikace s erotickým podtextem zapleten nezletilý nebo pokud někdo použije intimní materiály k vydírání, šíření dětské pornografie či k jiným trestným činům.