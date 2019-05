Přinesly eurovolby překvapení? Sledujte analýzu v pořadu Rozstřel

Volby do Evropského parlamentu se konají jednou za pět let. Češi si tedy mohli vybrat své poslance již počtvrté od vstupu do EU. Kandidovalo celkem 39 stan i hnutí, kandidátky postavily všechny parlamentní strany.

Nový Evropský parlament bude mimo jiné hlasovat o novém předsedovi Evropské komise. Kandidáti jednotlivých frakcí se představili před volbami, za frakci Alianci evropských konzervativců a reformistů se o tuto funkci chce ucházet Jan Zahradil z ODS.



Komentovat výsledky voleb bude politický reportér MF DNES Ondřej Leinert a politolog Jan Kubáček, který se specializuje mimo jiné na volební marketing a politickou komunikaci. Přednáší na různých odborných institucích a věnuje se také poradenství. Pravidelně také komentuje politické dění i pro zahraniční média.