Češka získala cenu za občanský aktivismus v Evropě. Porazila Thunbergovou

Cena Women of Europe se uděluje ve čtyřech kategoriích: Woman in Action za mimořádný přínos na nejzákladnější úrovni, Woman in Power oceňující výkony žen ve vedoucích politicích funkcích, Woman in Business za posílení evropské integrace v obchodním duchu a Woman in Youth Activism pro ženy od 15 do 30 let, které přispěly k silnějšímu postavení mladých žen v Evropě.

Johanna Nejedlová v poslední kategorii vyhrála. Porazila dokonce i švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou a členku Irské studentské unie Síonu Cahillovou.

„Je nezbytné odstranit násilí páchané na ženách. Nemůžeme očekávat, že ženy skutečně vzkvétají, dokud zůstává ohrožena jejich bezpečnost. Musíme se zaměřit na vytvoření bezpečnějšího prostředí pro ženy, nemáme k tomu ale dostatek nástrojů,“ uvedla Nejedlová.

„Porota vybrala ze všech těch úžasných žen jako Woman of Europe in youth activism mně. Zvláštní pocit. Během svého proslovu jsem zmínila, že ceny jsou skvělé, ale že z nich člověk nájem kanceláře nezaplatí. A že jestli je něco klíčového, co se dá udělat na podporu „women in youth activism“, je to sehnat jim peníze,“ napsala Nejedlová po udílený cen na svém facebookovém účtu.



Ceny se předávaly ve středu. V kategorii Woman in action vyhrála šéfka Evropské prokuratury Laura Codruța Kövesiová. Ta dříve působila jako hlavní prokurátorka v rumunském Národním protikorupčním ředitelství, které se specializovalo na vyšetřování korupce na vrcholných pozicích.

V kategorii Woman in Action zvítěžila lidskoprávní právnička Milena Kadievová a v kategorii Woman in Business zvítězily zakladatelky projektu Mimycri Eleonora Azzaouiová a Vera Güntherová, které pomáhají uprchlíkům.

Flirtování k večírkům patří, obtěžování ne

Johanna Nejedlová je spoluzakladatelkou neziskového spolku Konsent, který se zabývá prevencí sexuálního násilí. Spolek pořádá workshopy, osvětové akce a školení o problematice znásilnění a sexuálního obtěžování.



Jednou z osvětových akcí je Když to nechce, tak to nechce, která na sociálních sítích boří mýty o sexuálním násilí nebo kampaň Respekt je sexy.



V rámci projektu školí personál, aby věděl, jak citlivě reagovat v situacích, kdy jej návštěvnice či návštěvníci podniku požádají o pomoc. Případně aby barmani či členové ochranky sami rozpoznali situaci, která některému z hostů není příjemná.

„Nechceme ale, aby to byla flirtovací policie, která bude hlídat, zda se lidé seznamují tak, jak by si přáli,“ řekla Nejedlová dříve pro MF DNES s tím, že cílem rozhodně není, aby v daných klubech muži už nikdy nepozvali ženu na skleničku.

„Důležité ale je si uvědomit, že na flirtování musí být vždycky (aspoň) dva. Mezi flirtem a obtěžováním je tenká hranice a ne všichni ji vnímáme stejně. Proto je třeba sledovat, jak na naše snahy reaguje protějšek a respektovat jeho přání. Víme, že na večírku je vždycky větší zábava, když se všichni cítí bezpečně,“ píše spolek Konsent na svých webových stránkách.