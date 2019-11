Autentické dopisy obětí mají upozornit na sexuální násilí a podpořit úmluvu

„Vyhrnul mi šaty a já jsem ho prosila, aby počkal, že takhle rychle to nechci. Řekl mi, ať jsem zticha a přimáčkl mě na stěnu. Brečela jsem a snažila se bránit a škrábat, ale on nepřestával a já jsem si připadala úplně paralyzovaná. Strkal mi prsty do pochvy a přitom mně druhou ruku držel pod krkem a pak mi zase zakryl rukou ústa, abych nekřičela. Začal mi hlavou mlátit o stěnu a řvát, že jsem blbá ku*va, a jestli nechci šu*at, tak mu ho aspoň vykouřím,“ popsala Zuzana ve svém příběhu.

Další dívka vylíčila, jak ji partner nejprve fackoval, přitiskl ke stěně a její hlavou bušil o stěnu. „Poté mě odtáhl do koupelny se slovy, že si mám rozmyslet svoje chování, že on mi tohle dělat nechce, ale nedávám mu jinou šanci. Pak chtěl sex na usmíření. Odstrčila jsem ho od sebe, že nechci. Říkal mi, že jsem ‚mr*ka zas*aná‘, která si nic nezaslouží a že určitě šu*ám někoho jiného, že jsem štětka a on neví, proč se mnou je. Během toho mě znovu začal mlátit, a když jsem se opět ocitla na zemi, tak mě začal kopat do podbřišku a do rozkroku. Když viděl, že jsem se počůrala, tak se mi vysmál a odešel,“ napsala v dopise Lucie.

Jste obětí násilí a potřebujete pomoct? Zde najdete seznam organizací a telefonických čísel, které vám mohou pomoct.

Výše zmíněné příběhy jsou skutečné. Pachatelé však dosud nebyli potrestáni. Dopisy si můžete přečíst zde. Zveřejnila je organizace proFem, která obětem domácího a sexuálního násilí. Video vzniklo v rámci iniciativy Genderman. Muži jako například bývalý velvyslanec Petr Janyška, senátor Václav Láska nebo instruktor sebeobrany Pavel Houdek ve videu příběhy žen přečetli.

Všechno pro mou dceru

„Dopis z videa je tak jen špičkou obrovského ledovce, který většina společnosti nevidí, nebo vidět nechce. Na emoce, které jsou s poslechem podobných příběhů, si však nezvyknu nikdy. Vždy znovu a znovu nechápu, jak je něco takového možné v civilizované České republice,“ komentoval pro iDNES.cz Houdek. Každá žena s podobnou zkušeností je pro něj motivací.

Násilí na ženách Dle poslední Stínové zprávy o stavu genderové rovnosti v ČR i aktuálních vládních dat se fyzickým nebo sexuálním násilím setká každá třetí žena v Česku.

v Česku. Ženy tvoří 95 % obětí domácího a genderově podmíněného násilí.

domácího a genderově podmíněného násilí. Zkušenost se znásilněním má přibližně 5 –10 % českých žen .

. Naprostá většina z nich nikdy nevyhledá pomoc a neobrátí se na policii.

z nich nikdy nevyhledá pomoc a neobrátí se na policii. Vysoká míra latence zůstává i sexuálního obtěžování, nebezpečného pronásledování, či genderově podmíněného kybernásilí.

Dle Evropského institutu pro rovnost pohlaví EIGE jsou české ženy osmé nejvíce utlačované v rámci evropské osmadvacítky.

Nerovné postavení se projevuje známými problémy typu: nižší mzdou za stejnou práci nebo nízkým zastoupením v rozhodovacích funkcích. Zdroj: Otevřená společnost

„Motivací k tomu, snažit se o vymýcení sexualizovaného násilí jednou pro vždy. Mám malou dceru a udělám všechno proto, aby žila ve světě, ve kterém sexualizované násilí neexistuje. Vzhledem k tomu, že se sexuálním obtěžováním a násilím se běžně setkávají dívky už na základní škole, na to mám zhruba pět šest let,“ dodal Houdek.

Dalším mužem ve videu byl psycholog Dalibor Špok, který popsal své emoce po natáčení. Jako psycholog slýchává podobně emočně silné příběhy, takže v něm podobné situace nevyvolávají pocity, které na místě nedokázal zvládnout.

„Nicméně po natáčení jsem se k tématu vícekrát vracel a promýšlel různé souvislosti domácího násilí, agresivity vůči ženám a možnosti jejich ovlivnění. Takto vlastně vnímám i účel celého spotu – nastartovat reflexi a přemýšlení o tématu,“ myslí si Špok.

Istanbulská úmluva má v Česku řadu odpůrců. Minulý rok peticí proti přijetí Úmluvy reagovala například občanská iniciativa Tradiční česká rodina, která ji odmítá s tvrzením, že Česká republika má vlastní zákony na potírání domácího násilí. Pod petici se podepsalo přes devět tisíc lidí. Další dali svůj podpis petici spolku Středoevropské inspirace v čele s někdejší poslankyní za TOP 09 Ninou Novákovou. Na Slovensku pak Úmluvu ratifikovat přímo odmítli. Tehdejší premiér Robert Fico to okomentoval slovy, že všechna konkrétní ustanovení úmluvy, která se týkají zamezení násilí na ženách, přenesou do slovenského práva.

Istanbulská úmluva

Video mělo také apelovat na zákonodárce, aby ratifikovali Istanbulskou úmluvu. „Chceme, aby bylo úplně jasné, že kdo zneužívá Istanbulskou úmluvu jako levnou politickou kartu, udržuje prostředí, jehož jsou příběhy plné násilí součástí,“ napsala v tiskové zprávě organizace Otevřená společnost, která video zveřejnila.

Násilník vás testuje, nebojte se ozvat, radí ženám instruktor sebeobrany

„Naše politická reprezentace, tvořená především muži, je vůči genderově podmíněnému násilí značně slepá. Ratifikace Istanbulské úmluvy je přitom příležitostí vyjádřit jasně politickou vůli problém genderově podmíněného násilí řešit. Je příležitostí sdělit obětem násilí, že česká společnost si závažnost problému uvědomuje a nezlehčuje jej,“ řekl Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti.



„Přečtěte si ji,“ apeluje senátor Václav Láska. Není dlouhá a je poměrně srozumitelná. Istanbulská Úmluva je zcela běžný a nekonfliktní dokument, který má přispět k ochraně obětí násilí. To, že se z něj dělá něco nebezpečného, škodlivého, je jen umělá aktivita těch, kteří hledají nějakého nepřítele a nebezpečí „pro společnost“ za každou cenu,“ podotýká Láska.



Istanbulská úmluva Neboli Úmluva rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí je mezinárodní dohodou zabývající se tímto porušováním lidských práv. Úmluva považuje prevenci násilí, ochranu jeho obětí a stíhání pachatelů.

Úmluva se vztahuje především na psychické a fyzické domácí násilí, na nebezpečné pronásledování, sexuální násilí, sexuální obtěžování, nucené sňatky a mrzačení ženských pohlavních orgánů.

Vztahuje se primárně na různé formy násilí páchaného typicky na ženách. Zároveň ale vyzývá státy, aby stejnou ochranu poskytovaly i mužům, dětem i seniorům v rolích obětí.

Úmluvu ratifikovalo 33 států a dalších 12 států ji zatím jen podepsalo.

V katedrále sv. Víta 28. září přednesl monsignor Petr Pitha přednesl projev, ve kterém kázal lidem proti přijetí Istanbulské úmluvy.



