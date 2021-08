Předstírej, že se mnou souložíš. Lidé lžou kvůli umělému oplodnění

Partnerky Veronika a Andrea toužily po společném potomkovi. Jako nejlepší cesta pro lesbický pár by se jevilo umělé oplodnění se spermatem od anonymního dárce, avšak to česká legislativa neumožňuje.

Asistovanou reprodukci v Česku ošetřuje zákon o specifických zdravotních službách, který říká, že „umělé oplodnění lze provést ženě v jejím plodném věku, (...) a to na základě písemné žádosti ženy a muže, kteří tuto zdravotní službu hodlají podstoupit společně“.

Jak říká generální ředitelka klinik Repromeda Kateřina Veselá, přestože umělé oplození pro single ženy nebo lesbické páry zákonem upraveno není, neznamená to, že by bylo nedostupné.

Pár budoucích rodičů totiž nemusí být sezdaný a neexistuje žádná cesta, jak by měli lékaři zjišťovat, zda spolu skutečně mají milostný poměr. Stačí tedy, aby dotyčná žena přišla na kliniku s mužem a oba předstírali, že jsou partneři.

Single a lesbické páry

Takovou cestu volí nejrůznější dvojice - ať už se jedná o single ženy nebo lesbické páry, které se domluví se známým, nebo gaye a lesby, případně gaye a heterosexuální ženy.

„Bylo pro mě velice potupné hrát divadlo s domnělým partnerem, kamarádem, a tvářit se před zdravotnickým personálem jako pár,“ svěřila se Veronika. Podobné lhaní je podle ní na celém procesu to nejhorší a rozhodně to psychice budoucí maminky moc nepřidá.

Veronika zvažovala tehdy, stejně jako stovky žen v její situaci, možnost odcestovat do Španělska či Nizozemska. Tam by totiž o oplodnění mohla legálně požádat sama. V těchto a dalších evropských zemích, jako jsou například Švédsko, Belgie nebo Velké Británie, je legislativa vůči single ženám a lesbickým párům podstatně vstřícnější.

Partnerkám se po náročném hledání podařilo najít vhodného dárce a nyní vychovávají vytoužené dítě spolu. Ojedinělé ale nejsou ani případy, kdy se dvojice dohodne, že bude dítě vychovávat společně.

Takový je příběh Tomáše z Prahy. Protože jako gay potomka se ženou běžnou cestou mít nemohl, začal se zajímat o jiné způsoby. Nakonec si podal inzerát na seznamku „on hledá ji“, kde napsal, koho hledá a proč. Jak říká, na rovinu a otevřeně tam popsal, co hledá. Tam se potkal s heterosexuální single ženou, která sháněla otce svého budoucího potomka.

Co vlastně znamená „pár“?

Jak potvrzuje také Tomáš Juříček z představenstva reprodukčních klinik ISCARE - kliniky nemají legislativní ani morální právo zjišťovat, zda je dotyčný pár skutečně párem, což uvádí v informovaném souhlasu.

Zákon, který by umožňoval single ženám podstoupit umělé oplodnění se spermatem anonymního dárce, řešila Sněmovna v roce 2017. Tehdy se však setkal s odporem a nebyl přijat.

Kateřina Veselá uvedla, že to, že zákon stanoví, že souhlas k mimotělnímu oplození dává pár ve složení žena a muž, je anachronismus. „Podle mého soudu je to pouze otázkou času, kdy společenský tlak donutí zákonodárce ke změně současného ustanovení,“ uvedla.

Není ani jasné, co vlastně pojem ‚pár‘ v současnosti znamená a jak je definován. Ani některé heterosexuální páry nežijí spolu v jedné domácnosti, ale to neznamená, že by spolu nemohli podstoupit mimotělní oplození. Kateřina Veselá generální ředitelka klinik Repromeda

Že s danou ženou tvoří pár, museli předstírat také Tomáš a žena, kterou potkal na seznamce. Oba to považují za nesmyslné. „My vlastně jsme pár, nyní jsme oba rodiče. Nikomu nic není do toho, jaké je mezi námi pouto,“ říká Tomáš s tím, že na klinice hovořili s lékaři pouze o tom, že se nějakou dobu snaží, ale početí se jim nedaří. „Pak nějakou dobu zkoumali, čím to je, ale na nic nepřišli. Nemůžete jim říct, že je to tím, že spolu nemáte sex,“ směje se nyní.

„Darování“ přirozenou cestou

Zkušenost s hledáním dárce mají také partnerky Miroslava a Šárka, které jsou spolu 14 let. Miroslava otěhotněla doma pomocí „stříkačkové metody“ (při ní se žena sama oplodní ejakulátem odebraným do stříkačky). Jak však podotýká, hledání dárce bylo velice komplikované: „Na internetu se mnohdy setkáte s různými muži, kterým ne vždy jde skutečně o nezištnou pomoc druhému člověku. Trvalo několik let, než se objevil ten správný.“

Pomoc, kterou někteří heterosexuální muži v inzerátech nabízejí, totiž nezřídka obsahuje také podmínku pohlavního styku a ejakulaci při něm. Často se také snaží přesvědčit ke styku obě partnerky a splnit si tak svoje nenaplněné sexuální fantazie.

Ne každý chce být jen dárce, chtějí z toho taky něco mít, ale my jsme opravdu chtěly jen dárce, co přistoupí na cestu přes stříkačku. Dost často totiž tito muži zkouší, že by chtěli do trojky a podobně, což pro nás bylo nepřípustné Tereza, 22 let

Někteří zase z darování spermatu dokázali udělat byznys, při kterém si účtují desítky tisíc za jeden vzorek. Vzhledem k tomu, že případy, kdy žena otěhotní napoprvé, nejsou časté, takový dárce si může přijít na velmi vysoké sumy.

Háček může nastat při oplodnění se známým dárcem také proto, že podpisem prohlášení se muž stává otcem dítěte se všemi důsledky. Včetně nároků na alimenty a povinnost péče, kdyby se matce něco stalo.



Homosexuál a lesba jako rozvedení

Tomáš říká, nyní s matkou dítěte vychovávají syna podobně jako rozvedení rodiče. Rodičovství však předcházelo delší období poznávání se, scházení a zjišťování, jak bude probíhat výchova nejen mezi nimi, ale i v širší rodině, jak vypadá rodinné zázemí obou partnerů, jak budou řešit finanční stránku a podobně.

Některé reprodukční kliniky řeší situaci tak, že mají dohodu s těmi zahraničními v zemích, kde je legislativa jiná. „Naše spermobanka má smlouvu s klinikou v Dánsku, kde je umělé oplodnění lesbických partnerek i samotných žen povoleno. Ženy si tedy mohou vybrat dárce v našem katalogu, v Česku se mohou na zákrok i nachystat, na samotný výkon umělého oplodnění pak ale žena jede do Dánska,“ nastínila embryoložka Jana Březinová z olomoucké spermabanky.

Příprava znamená, že se ženě podávají podpůrné hormony a pomocí ultrazvuku je stanoveno nejvhodnější období pro oplození. „V souvislosti s touto možností nás vyhledává poměrně dost žen, převážně starších, které chtějí dítě, ale nemají partnera. Lidsky je mi jich líto, protože v Česku to nemohou nijak řešit. Myslím si, že by bylo lepší, kdyby mohly využít spermobanky, vyšetřených dárcovských spermií, než když půjdou někam na nějakou zábavu a budou mít nezávazný sex s neznámým mužem jen proto, aby otěhotněly,“ popsala.

S tím souhlasí také Veselá: „Osobně bych dala přednost naprosto otevřenému způsobu komunikace a léčby, kdy by měli pacienti právo na léčbu bez ohledu na to, kdo je jejich partner, a mohli komunikovat otevřeně,“ uzavírá.