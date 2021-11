17. listopadu jdou lidé opět do ulic. Podívejte se, kde se co koná

Události ze 17. listopadu 1989, které vedly k pádu komunistického režimu v Československu, si připomenou politici a rektoři vysokých škol u památníku na Národní třídě.

Dorazit by tam měli zástupci Pirátů, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09), STAN, ČSSD či Senátu. Program premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) zatím není znám, prezident Miloš Zeman je kvůli onemocnění v Ústřední vojenské nemocnici.

Předseda SPD Tomio Okamura se zúčastní pietní vzpomínky na oběti nacistů z roku 1939 v Kasárnách 17. listopadu v Ruzyni. Šéf ODS a pravděpodobný budoucí premiér Petr Fiala pak poobědvá v Mánesu s disidenty a osobnostmi polistopadových dnů.



Na Národní třídě bude po celý den studentská slavnost, kterou již tradičně pořádá spolek Díky, že můžem. Oslava nabídne pouliční výstavy, světelné instalace či debaty.

Jana Kirschner

Symbolicky v 17:11 zazní Modlitba pro Martu v podání Jany Kirschner a víc než 40 významných budov v zemi se zbarví do českých národních barev.

Protinacističtí a protikomunističtí odbojáři večer v Národním divadle převezmou Ceny paměti národa, které uděluje společnost Post Bellum.

Pietní vzpomínkové akce se budou konat rovněž před Hlávkovou kolejí v Praze, a to jako připomínka obětí nacistické perzekuce československých vysokoškoláků ze 17. listopadu 1939.

Na místo se chystá vedle zástupců vysokých škol a Českého svazu bojovníků za svobodu rovněž bývalý prezident Václav Klaus. Následovat bude ještě tradiční pietní akt v Žitné ulici. V poledne se vysokoškoláci přesunou na oslavu na Albertově, odkud před 32 lety vyšel studentský průvod do centra Prahy.

Veselí i kritický nadhled by do oslav měl vnést satirický karnevalový průvod Sametové posvícení, který se vydá z pražské Kampy přes Národní třídu a Staroměstské náměstí do Kampusu Hybernská.

Na Václavském náměstí se mezitím bude konat debata o budoucnosti Česka v EU a později začne Koncert pro budoucnost. Jeho pořadatelé z neziskové organizace Nerudný fest věnují letošní ročník vzpomínce na prezidenta Václava Havla, od jehož úmrtí uplyne v prosinci deset let.

Další koncerty u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva budou v Betlémské kapli nebo v Rudolfinu. Havla připomene ještě průvod, který vyjde z Hradčanského náměstí směrem do kavárny Slavie.

Více na aktuální témata se zaměří dvě demonstrace na Staroměstském náměstí. První ohlásil spolek Milion chvilek, který chce připomenout, že v lednu 2023 bude volba prezidenta.

O tom, zda se nástupcem Miloše Zemana nestane populista či extremista, rozhodne podle zástupců spolku síla občanské společnosti. Toto shromáždění později vystřídá protest hnutí Otevřeme Česko-Chcípl PES a dalších desítek uskupení proti opatřením proti epidemii covidu-19.

Protest v den svátku chystá také strana Levice, a to proti pravicové vládě. Z demonstrace na náměstí Republiky se jeho účastníci vydají na pochod centrem Prahy směrem na Malostranské náměstí.

Výročí si připomenou i lidé mimo Prahu. Například v Brně se rozezní tóny písničkářů z doby revolučních dnů na festivalu Brněnský sedmnáctý. Kromě náměstí Svobody plánují studenti oslavy na dalších čtyřech místech v moravské metropoli. Vzpomínkové akce se budou konat i v dalších městech po celé zemi.