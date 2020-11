Protivládní protest v centru Prahy: mnozí bez roušek, místo Langerové křik

Před Národním divadlem se původně shromáždili lidé, aby si poslechli Modlitbu pro Martu, kterou měla zazpívat zpěvačka Aneta Langerová. Místo toho slyšeli pískot a křik protestujícíh. Demonstranti vyzývali přihlížející k tomu, aby se k nim přidali nebo aby si sundali roušky. Vše se ale obešlo bez konfliktů mezi oběma skupinami.

Organizátor po 17:00 posílal protestující volně přes Národní třídu do dolní části Václavského náměstí, kde mají v plánu si společně zazpívat hymnu. Někteří účastníci protestu třímají české vlajky a transparenty s nápisy „Už i viry jsou schopnější než vláda“, „Vláda plní plán Rockefellerovy nadace“, „My chceme chodit do školy, a ne sázet brambory“ nebo „Vlastizrádci! Demisi!“. Některé nápisy jsou namířené i proti opozici.



Při pochodu skandovali například „Svobodu, svobodu“, „Děti do škol“, „My chceme do práce“ nebo „Babiše do koše“.



Na demonstraci dorazili také lidé, kteří se původně měli od 15:30 zúčastnit demonstrace na Letné. Zaznělo několik proslovů. „Máme ve státním znaku lva, ne ovci, tak se podle toho chovejme,“ vyzval například jeden z řečníků. Lidé zpívali také píseň „Ach synku, synku“.

Účastníci protestu jsou při pochodu Prahou velmi hluční. Je kvůli nim zastavená doprava.

Podle policistů je zatím demonstrace bez větších konfliktů. „Pouze na Václavském náměstí jsme zajistili několik osob, které nedodržovali vládní opatření v souvislosti se zakrytím dýchacích cest. Tyto osoby jsme ztotožňovali a následně je budeme oznamovat správnímu orgánu. Jednu osobu jsme také předváděli na prokázání totožnosti na místní oddělení,“ uvedl mluvčí pražských policistů Jan Daněk s tím, že od rána na všechny akce v Praze dohlíží na 700 policistů.

Akce se zúčastnil i zpěvák Daniel Hůlka, který dal již dříve veřejně najevo svůj nesouhlas s vládními kroky. Lidé se s ním fotili. Hůlka se kvůli protiepidemickým opatřením dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem.