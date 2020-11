Demonstrace v autech. Lidé protestují na obranu nezávislosti České televize

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jako první na demonstraci promluvil senátor a scénárista David Smoljak. „To, že Rada ČT odvolala dozorčí komisi není samo o sobě šokující. Šokující je, že se tak stalo v předvečer schvalování rozpočtu a to, že se tak stalo bez jakéhokoliv zdůvodnění a v rozporu se zákonem. To už celou věc ukazuje v úplně jiném světle,“ řekl na úvod demonstrace.

Hlavní kritériem pro volbu nových radních (Lubomíra Veselého, Pavla Matochy a Hany Lipovské) podle Smoljaka nebyla jejich odbornost a kompetence, ale jejich kladný postoj k hnutí ANO a negativní k současnému vedení televize. „ČT patří koncesionářům, nenechme si ji vzít,“ vyzval přihlížející dav Smoljak.

Následně před budovou ČT na Kavčích horách vystoupila starostka obce Pečky Alena Švejnohová. „Českou televizi nemůže zastoupit žádná komerční televize. Nebo snad myslíte, že by nějaká z nich dala v krizi peníze na vzdělávací pořady jako ČT na projekt UčíTelka? Asi těžko, protože by se to nevyplatilo,“ uvedla ve svém projevu, na jehož závěru vyzvala „mlčící většinu“, která podle ní podporuje současnou podobu ČT, aby už nemlčela, jinak o televizi přijde.

„Noví radní, jejichž hlavní kvalifikací je loajalita k politickým proudům, kterým jsou nezávislá média trnem v oku, plní jejich politickou objednávku a pracují na likvidaci nezávislosti ČT,“ řekl zase zástupce iniciativy Vraťte nám stát! Václav Němec.

Noví radní útočí na nepohodlné redaktory

Do Rady ČT při poslední volbě jejích členů byla podle organizátorů akce dosazena řada osob, jejichž jedinou kvalifikací je bezmezná loajalita k politikům a stranám, které se nikterak netají svou nevraživostí vůči médiím veřejné služby i potřebě zachování nezávislosti médií na politické moci.

Tito radní podle nich opakovaně útočí na nepohodlné redaktory, množí se pokusy ovlivňovat obsah vysílání a personální politiku. Poslední varovnou ukázkou má být odvolání dozorčí komise ČT minulý týden.



„Už dnes je potřeba bránit ČT jako hlavní zdroj nezávislých informací. Proto ukažme, že nám veřejnoprávní média nejsou lhostejná,“ komentoval Benjamin Roll, předseda spolku Milionu chvilek pro demokracii.



„V době, kdy se má rozhodovat o rozpočtu ČT pro příští rok, lze odvolání klíčového odborného orgánu považovat za pokus o vyvolání chaosu a nestability,“ vyjádřili se organizátoři ve svém dopise „Braňme Českou televizi!“



