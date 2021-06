VIDEO: Kottová z kauzy Rath opustila vězení. Odseděla si polovinu trestu

Připomeňte si některé ze zveřejněných odposlechů Pancová: Co má k dispozici. Jo. To bys byl hodnej. Já bych je chtěla i mít takový hezký penízky.

Rath: Takový hezký penízky. Lesklý, takový žlutě, žlutě pěkný. Takový hezký, takový žluťoučký.

Pancová: Jo, jo, abych je měla. Nekazí se to, neplesniví. Můžeš je schovat dobře.

Rath: No, přesně. No, no. Cha, cha, cha, cha.

Pancová: Jenom je schovat někam.

Rath: Kam, do kapsičky?

Pancová: Do kapsičky, abych měla na zlý časy. Chi, chi, chi.

Rath: Cha, cha, cha. ---------------- Pancová (poté, co Kott přivezl domů osm milionů a 168 tisíc eur za tendry na vybavení nemocnic): Uvědom si, že tenhle týden jsi přinesl tolik, kolik si někteří nevydělají za celý život. Chápeš to?

---------------- Pancová (v rozhovoru s Kottem v únoru 2012): Když jsem začla ty peníze vydělávat, tak jsem z toho byla opravdu nadšená. A říkala jsem si: ‚Chci vydělat padesát milionů.‘ To byla moje meta. A vem si, dneska mám takových pětašedesát.

---------------- Kott (krátce po odchodu Ratha, 14. 5. 2012): URNA. Nic nedělej! Nic nedělej!

Pancová: Tak jsme v pr...., tak jsme v pr....!

Kott: V klidu, v klidu.

Pancová: Tak jsme v pr....!

Kott: No jó, no. Buď v klidu, buď v klidu!