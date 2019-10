Po Rathovi nastoupili do vězení i manželé Kottovi. Odsedět si mají 6 let

Podle informací ČTK se manželé dostavili v pondělí zhruba půl hodiny před polednem do ruzyňské věznice. Informaci o jejich nástupu ovšem Vězeňská služba ČR nepotvrdila. „Nemohu podávat informace k nástupu konkrétních osob,“ uvedla mluvčí Petra Kučerová.

Odsouzení se mohli dostavit do kterékoliv z dvanácti nástupních věznic v Česku, museli však dodržet nařízenou dobu nástupu.

Vrchní soud v červnu šesti lety ve vězení potrestal bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a tehdejšího náměstka středočeských nemocnic Petra Kotta. Každý z nich má podle rozsudku navíc zaplatit státu 15 milionů korun. Pokud nezaplatí, budou ve vězení déle, a to o tři roky.



Soud manželům udělil také zákaz činnosti v řídících orgánech společností. Podle soudu žádali úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali bývalému hejtmanovi Davidu Rathovi. Peníze si hejtman v květnu 2012 odnášel z jejich domu v krabici od vína. Právě tehdy jej zadržela policie. Všichni tři aktéři kauzy následně putovali do vazby. Kott v ní strávil 18 měsíců, jeho žena o dva měsíce méně.

Kottovi, kteří mají oba lékařské vzdělání, byli podle rozsudku hlavními organizátory manipulování tendrů. Za Rathova vědomí i aktivní podpory přizpůsobovali krajské veřejné zakázky „velkým hráčům“, kdy jednoho z těchto soutěžitelů za úplatek zvýhodnili, zatímco ostatní mu záměrně dělali „křoví“.

Odvolací pražský vrchní soud poslal také Ratha na 7 let do vězení. Soud mu uložil také peněžitý trest ve výši 10 milionů korun. Rath nastoupil k výkonu trestu do věznice v Teplicích již začátkem října.

Kottovi a Rath figurují i ve druhé části korupční kauzy, kterou začal soud projednávat letos v lednu. Podle obžaloby si domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů za stovky milionů korun na nákup sanitek pro středočeskou záchrannou službu, rekonstrukci pavilonu kolínské nemocnice, stavbu pavilonů v mladoboleslavské nemocnici a přestavbu části kladenské nemocnice. Obžalováni jsou i další podnikatelé, manažeři a několik firem.