Ve Zlíně otevírají trhy vládě navzdory. Nic nezákonného, říká primátor

Na zrušení vánočních trhů vládou reagují města různě. V Mostě je ponechali a jen je přejmenovali na Zimní farmářské trhy, v Olomouci prodej nazvali Zimním jarmarkem.

Ve Zlíně zase změnili tržní řád, kterým prodloužili tržiště Pod Kaštany na nedaleké náměstí Míru, kde se měly vánoční trhy konat. Stánky, jež tam prázdné stojí už několik dní, se ode dneška zaplní trhovci. A náměstí lidmi.

„Nejedná se o vánoční trhy,“ tvrdí zlínský primátor. „Už delší dobu jsme řešili, že tržiště pro případ pořádání velkých trhů prodloužíme až na náměstí. Po zrušení vánočních trhů vládou se zvýšila poptávka trhovců, takže jsme tento krok udělali dříve. Chceme trhovcům pomoci, aby mohli prodávat své výrobky.“

Tržiště Pod Kaštany prochází rekonstrukcí, takže je otevřená provizorní plocha na parkovišti u Domu kultury, která je menší a neuspokojí všechny zájemce o prodej. Na trzích na náměstí se nebude prodávat ke konzumaci na místě jídlo ani nápoje.

„Nebudou tam venkovní stolečky ani žádný kulturní program,“ upozornil Korec. „Myslím si, že je lepší, když lidé nakupují venku než uvnitř v supermarketech. Současnou epidemickou situaci by to zhoršit nemělo.“

Na trzích se objeví vánoční i nevánoční sortiment. Primátor odmítá, že by tím město obcházelo nařízení vlády.

Městská rada nebyla v postupu jednotná

„Neděláme nic, co je nezákonné,“ řekl Korec.

„Může to tím zavánět, ale trhy jako takové nebyly zakázány. Trhovci byli připravení a chtěli prodávat a kapacita provizorního tržiště nebyla dostačující,“ podotkl radní Milan Simkovič (STAN).

Ani městská rada ale nebyla jednotná. Změnu tržního řádu podpořili zástupci hnutí ANO a STAN, proti byli zástupci KDU-ČSL a ODS.

„Nejsem z toho nadšený, ale respektuju rozhodnutí většiny v radě. Rozšíření tržiště mohlo počkat do jara,“ reagoval náměstek primátora Aleš Dufek (KDU-ČSL). „Pokud vládní nařízení proti něčemu směřovalo, tak proti pití punčů a svařáků v krytých stanech, kde by bylo reálné nebezpečí šíření nákazy,“ doplnil.

„I když může být nařízení vlády neadekvátní, měli bychom se jím řídit a nehledat cesty, jak ho obejít,“ poznamenal radní Miroslav Chalánek (ODS).

Snad vědí, co dělají, reagoval hejtman

Rozhodnutí Zlína navíc přichází nedlouho poté, co chtěl zlínský hejtman Radim Holiš (ANO) zakázat všechny akce, na nichž by bylo více než sto lidí. Dříve než k tomu došlo, vláda vydala své omezení.

„Doufám, že radní ve Zlíně mají všech pět pohromadě a vědí, co dělají. A že je to v souladu s tím, co dělá kraj a hygiena,“ reagoval Holiš. Podle něho se dá konání trhů obhájit, pokud se na nich nebude konzumovat jídlo a pití. Současně upozornil na to, že počty nakažených začínají klesat, což by měly do dvou týdnů pocítit i nemocnice.

„Snažíme se situaci řešit při minimu omezení, tak se ptám, jestli si ve Zlíně dobře rozmysleli, co dělají,“ vzkázal Holiš. „Když se situace zhorší, bude to na nich.“

Korec sdělil, že je v pravidelném kontaktu s hygienou a že s hejtmanem trhy neřešil.

„Nebavili jsme se spolu. Taky se se mnou nebavil, když chtěl něco omezovat,“ zmínil Korec. „Abychom rozptýlili debaty, že je to náhrada vánočních trhů, tak máme ambici, aby se konaly do konce ledna. Uvidíme, jaká bude poptávka,“ doplnil.

Na konci týdne se přidají i v Kroměříži

Členem zlínské městské i krajské rady je Jiří Jaroš (Piráti), který se však pondělního jednání o změně tržního řádu neúčastnil. Kdyby ano, vysloví se pro.

„Považuji rozhodnutí vlády zrušit vánoční trhy přinejmenším za problematické, spíše za nesmyslné. Nemyslím si, že venkovní trhy jsou nějakým velkým rizikem,“ sdělil Jaroš.

Zlín však není jediné město v kraji, které chce trhy uspořádat navzdory vládním omezením. Otevřené prodejní stánky budou i na Velkém náměstí v Kroměříži, zřejmě už od konce tohoto týdne.

„Za určitých podmínek to jde udělat podle vládního nařízení. V tomto duchu to bude i u nás. Nebudeme dělat šaškárnu, abychom něco přejmenovávali,“ nastínil kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

„Podle vládního nařízení je povolený doprovodný vánoční program, takže se můžou prodávat vánoční ozdoby, jmelí, stromky nebo kapři,“ dodal. Další podrobnosti sdělí v pátek.