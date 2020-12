Vánoční trhy budou bez svařáku a koncertů, ve Zlíně je tahákem ruské kolo

Loni prodejci lákali na punče, svařáky a bohatou nabídku občerstvení. Letošní vánoční jarmark ve Zlíně však bude o poznání chudší.

Skromnější podobu trhů, které v krajském městě začnou v sobotu a potrvají do 22. prosince, vyžadují vládní protiepidemická opatření.



Pro radnici, která už v listopadu zrušila původně naplánovaný program Adventního Zlína, tak je malým vítězstvím, že se trhy vůbec mohou konat.

„Možnost uspořádání jarmarku beru i jako určitou odměnu za odpovědný přístup našich občanů při dodržování preventivních hygienických opatření,“ poznamenal primátor Jiří Korec.

O jaká omezení konkrétně jde? Trhovci nebudou moci prodávat alkohol či potraviny určené ke konzumaci přímo na místě. Stánky, kterých bude okolo třiceti, mezi sebou budou mít rozestupy.

„S využitím ostatního mobiliáře, jakým jsou například barové pulty, stodoly, ohňové koše a tak dále, se bohužel nepočítá,“ uvedla vedoucí oddělení cestovního ruchu a informací magistrátu Eva Manišová.

Lidé také budou muset oželet tradiční živé koncerty. Hudba zazní z reproduktorů a ve vybraných dnech vystoupí na balkoně radnice místní filharmonici. Pro děti bude k dispozici vláček, který se bude pravidelně dezinfikovat.

Ve Zlíně vyrostlo vyhlídkové kolo

Na pořádek i dodržování platných opatření dohlédnou strážníci. „Počítáme s posílenými kontrolami jako každý rok,“ sdělil zástupce ředitele městské policie ve Zlíně Pavel Janík. „Nepředpokládám ale, že by tam hromadně docházelo k nějakým deliktům. Stánky neprodávají alkohol a lidí nejspíš nebude tolik co v minulých letech,“ dodal.

Sváteční atmosféru si lidé užijí také u Obchodního domu na náměstí Práce. Vedle vyzdobených interiérů a zahrádek tady během týdne vyrostlo vyhlídkové vánoční kolo. Pětadvacetimetrová atrakce s dvaceti kabinkami sveze zájemce denně od 10 do 20 hodin. Cena je 100 korun za osobu, děti do výšky 100 centimetrů nebo do tří let mají vstup zdarma.

„V nejvyšším bodě kabinky nabízejí výhled nejen na celé náměstí s typickými baťovskými dominantami, ale je vidět i osvětlené městské ulice, sídliště Jižní Svahy a další vzdálenější části města,“ řekla mluvčí obchodního domu Martina Žáčková. Kolo zůstane na místě minimálně do začátku nového roku.

Opatření se mohou měnit

Adventní program nabídne většina větších měst v kraji. V Kroměříži začínají už dnes na Velkém náměstí, konat se budou až do 22. prosince denně od 14 do 20 hodin.

„Lidé se mohou těšit na světelnou výzdobu a zhruba dvě desítky stánků s rozmanitým sortimentem,“ popsal starosta Jaroslav Němec.

Oproti původním plánům tady nebude žádné posezení, jen sálače tepla. Vánoční hrnečky nebude možné po vypití nápoje vracet na kauci tak, jako tomu bylo dříve.

Ve stejném termínu i s totožnými opatřeními jako v Kroměříži se uskuteční jarmark na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Otevřený bude denně od 9 do 18 hodin, o víkendech začne už v 8 hodin.

Kvůli povinnosti mít mezi stánky minimálně čtyřmetrové rozestupy tu bude oproti běžným 150 stánkům jen 60.

Pouze po dva dny se bude konat předvánoční jarmark ve Vsetíně. Radnice jej naplánovala na 21. a 22. prosince na náměstí Svobody. Podle starosty Jiřího Růžičky se vedení města rozhodlo až po dlouhé diskusi. „Nebudeme se sice radovat, hodovat a veselit tak, jak jsme byli zvyklí, o vánoční atmosféru však úplně nepřijdeme,“ řekl.

Skromnější variantu trhů plánují také například ve Valašském Meziříčí nebo Holešově. Zástupci radnic zároveň upozorňují, že program trhů se může měnit podle aktuálních nařízení vlády.

„S ohledem na často měnící se epidemiologickou situaci je vše řešeno operativně dle možností,“ upozornil mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer.