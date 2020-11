Adventní akce města ve Zlínském kraji neruší, doufají v zázrak

Už teď je ale jisté, že se letošní předvánoční čas bude muset obejít bez koncertů známých kapel či zpěváků.

„Spolehli bychom se spíše na místní muzikanty. Koncert, na který přijde několik tisíc lidí, neplánujeme,“ potvrdil primátor Zlína Jiří Korec.

V Kroměříži by se zase obrátili třeba na základní uměleckou školu. Během roku město investovalo do nového vánočního osvětlení části náměstí a do prodejních stánků.

„Byli bychom rádi, kdyby se aspoň něco uskutečnit mohlo,“ podotkl starosta Jaroslav Němec.

Na čem se radnice shodují, je vánoční výzdoba města. Ta bude stejná jako jiné roky, tedy včetně rozsvíceného stromečku na náměstí či betlémů.

„Jen musíme vymyslet, jak to uděláme se slavnostním rozsvěcením stromu, protože i to každoročně naplnilo náměstí. Zřejmě budeme rozsvěcet každý den znovu,“ uvažoval Korec.

Tím by se lidé mohli rozptýlit do více dnů a o zážitek by nepřišli. Město už má taky pozměněný plánek rozestavení prodejních stánků na náměstí Míru. Díky tomu by se dodržely rozestupy a návštěvníci by měli více místa. První část by se měla otevřít už 28. listopadu.

Obecně radnice počítají pouze s mírným uvolněním dnes platných bezpečnostních opatření.

„Můžeme jen reagovat na předpokládaný stav. Doufáme, že adventní program uděláme, ale stejně tak je možné, že plány budeme muset zrušit,“ shrnul primátor.

Valašské Meziříčí už má i minimalistickou verzi

Města by tím přišla o část příjmů. Protože by ale zároveň neměla vydání, díru do rozpočtů by to neudělalo. „Smlouvy máme postavené tak, že se zrušením akcí kvůli epidemické situaci počítají,“ uvedl vsetínský starosta Jiří Růžička.

Město zatím připravuje podobný program jako jiné roky. Mikulášský den je naplánovaný na 3. prosince, od 14. prosince pak mají začít Veselé vánoční hody. Program končí dva dny před Štědrým dnem.

Sousední Valašské Meziříčí už představilo i minimalistickou verzi. Ta plná totiž počítala s vánočními trhy od 6. do 23. prosince.

„To se nepodaří, naději na to, že zbude alespoň něco, ale pořád chováme,“ mínil starosta města Robert Stržínek.

Věří, že na náměstí bude v provozu alespoň několik málo stánků s regionálními výrobky. S koncerty ale vůbec nepočítá, stejně jako s plnou verzí tradičního Mikuláše.

V Uherském Hradišti má předvánoční program vypuknout 27. listopadu. Stánky s občerstvením i kulturní program na náměstí zatím neruší, bude ale záležet na aktuálních nařízeních vlády.

Přípravy na advent dělají i další města v kraji, v Holešově například řeší také otázku, zda letos otevřou kluziště. Pokud ano, nebude už v zámeckém parku, ale na hřišti tělovýchovné jednoty Orel. S majitelem kluziště, které se stalo oblíbenou atrakcí, je radnice dohodnutá na operativním řešení.