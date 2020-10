Zlínské nemocnici docházejí lůžka pro nemocné s covidem, krize hrozí za týden

Krajská nemocnice získá další tři desítky lůžek. Pokud ani to nebude stačit, plánují žádat o pomoc další nemocnice. „Další šancí je pak přesměrování pacientů do nemocnic v sousedních krajích,“ řekl mluvčí krajských nemocnic Egon Havrlant. Podle něho by tato krizová varianta mohla přijít na řadu příští týden.

Ve čtyřech krajských nemocnicích nyní leží celkem 443 pacientů s koronavirem, 56 z nich je na umělé plicní ventilaci. Nejvíce vytížená je právě zlínská nemocnice, jejíž personál se stará o 175 pacientů s covidem.

KNTB má nyní osm lůžkových stanic pro covid pozitivní pacienty a devátou se chystá otevřít tento týden. Dalších 144 pacientů je v Uherskohradišťské nemocnici, ve Vsetínské nemocnici je 65 covidových pacientů a v Kroměřížské 59.

„Každý týden otevíráme minimálně dvě covidové stanice, třetina nových lůžek se ale zaplní za několik hodin od otevření a celá kapacita pak během několika dnů. Tímto způsobem už jsme přeměnili lůžka plicního, urologického, interního, rehabilitačního a ortopedického oddělení a také dvě lůžkové stanice centra klinické gerontologie,“ , uvedl předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel KNTB Radomír Maráček.

Zlínská nemocnice má nyní tři desítky intenzivních lůžek pro pacienty nakažené koronavirem a 190 standardních covidových lůžek. „Ještě jsme schopni zabezpečit 35 dalších na gerontologii a tím se dostaneme prakticky na strop našich kapacitních možností,“ upozornil Maráček.

Ve čtyřech nemocnicích Zlínského kraje jsou podle něj pro covid pozitivní pacienty aktuálně vyčleněny čtyři stanice se 110 intenzivními lůžky a 15 stanic se 410 standardními lůžky vybavenými kyslíkem. „Když se ale podíváme na možnosti dalších našich nemocnic v Uherském Hradišti, Vsetíně a Kroměříži, bude číslo kolem 500 lůžek velmi pravděpodobně stropem pro nás pro všechny,“ uvedl.

Lůžkovou kapacitu může zřejmě ještě nabídnout nemocnice ve Valašském Meziříčí. „Potom nám už nezbývá, než požádat o pomoc sousední kraje. Tato situace může reálně nastat už na začátku příštího týdne,“ varoval Maráček, který už situaci konzultuje s řediteli nemocnic v Moravskoslezském a Olomouckém kraji a snaží se s nimi dohodnout na řešení případného krizového scénáře.

Zlínská nemocnice se potýká s nedostatkem personálu. „Stejný problém nás limituje ve všech čtyřech našich nemocnicích. Aktuálně nám v souvislosti s covidem, jinými diagnózami či ošetřovným chybí už téměř sedm stovek lékařů, sester a dalších zdravotníků,“ upozornil Maráček.

Nemocnicím pomáhají studenti a dobrovolníci, kteří ale mají jen omezené kompetence při péči o pacienty. Situaci by mohla zlepšit pomoc lékařů a sester z okolních ordinací.