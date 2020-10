Lékaři ve Zlíně na covid poprvé podali plazmu, darovat chtějí i hokejisté

„Plazma se podává v těžších případech v první fázi léčby, tedy ještě před plným rozvinutím onemocnění,“ vysvětlil Zdeněk Dvořák, PR specialista nemocnic Zlínského kraje. „Zatím je brzy na to, abychom řekli, jestli pacientovi skutečně pomohla, nebo ne.“

Rekonvalescentní plazmu nemocnice získávají od dárců, kteří koronavirovou infekcí prošli. Zatím ji v Baťově nemocnici odebrali deseti dobrovolníkům, v Uherském Hradišti jednomu, přičemž od dalších třiceti lidí mají vzorky krve. Teprve po jejich analýze budou vědět, kdo z dárců má v plazmě dostatečné množství protilátek a bude pozvaný k jejímu odběru.

Ve Zlíně proto na hematologicko-transfuzní oddělení dorazilo šestnáct hokejistů extraligového týmu hokejový tým PSG Berani Zlín. Hráči prodělali nákazu zhruba před měsícem a rozhodli se vyslyšet prosbu nemocnice, která dárce plazmy stále hledá.

„Skutečnost, že se u našich hráčů objevilo onemocnění covid-19, nebyla příjemná. Narušila nám zápasový i tréninkový rytmus, ovlivnila životy. Na druhou stranu nám dává možnost pomoci pacientům, kteří se právě s touto nemocí léčí,“ prohlásil asistent trenéra zlínských hokejistů Martin Hamrlík, který na odběry také dorazil.

Pod dojmem vlastní zkušenosti hráči neváhali ani chvilku.

„Není to obyčejná chřipka. Čtyři nebo pět dnů jsem byl absolutně nepoužitelný, unavený, a to jsem trénovaný sportovec. Lidé by se měli chovat obezřetně, dodržovat předepsaná nařízení, hlídat si příznaky,“ je přesvědčen kapitán Tomáš Žižka.

„Neměl jsem lehký průběh, nebylo to jednoduché a už vůbec ne příjemné,“ sdělil útočník Pavel Kubiš. „Přeji si, abychom já i spoluhráči měli v krevní plazmě potřebné protilátky a mohli tak pomoci pacientům, kteří ji budou potřebovat.“

Takzvanou rekonvalescentní plazmu nemají všichni lidé, kteří se vyléčili z koronavirové infekce. Z dosavadních poznatků lékařů je zřejmé, že se vytvoří hlavně u těch, kteří měli těžký průběh nemoci. Vytvoření protilátek v těle takového vyléčeného pacienta ale definitivně potvrdí až kontrolní odběr krve.

Ideálními dárci jsou muži, kteří nikdy v minulosti nedostali transfuzi, nebo ženy, jež v minulosti nedostaly transfuzi a nebyly těhotné.

V případě, že se lékaři k léčbě rozhodnou využít rekonvalescentní plazmu, podávají ji pacientovi opakovaně. Takže neplatí, že na jednoho pacienta stačí jeden dárce. I proto má zlínská nemocnice aktuálně k dispozici dvě jednotky plazmy, přičemž zbývající už lékaři aplikovali výše zmíněnému pacientovi. V Uherském Hradišti je k dispozici jedna jednotka.

„Jsme rádi za každého potenciálního dárce rekonvalescentní plazmy, která může pomoci při léčbě těch nejtěžších případů. A věříme, že příkladu hokejistů budou následovat i další,“ konstatovala primářka hematologicko-transfuzního oddělení zlínské nemocnice Jana Pelková.

Zájem o darování rekonvalescentní plazmy se v posledních dnech zvyšuje a zájemci kontaktují oddělení každý den. K odběru je možné se v Uherském Hradišti i Zlíně předem objednat.