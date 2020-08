Plazma od vyléčených z covidu-19 pomáhá nemocným, ve Zlíně hledají dárce

„Budeme moc rádi, pokud výzvu vyslyší i další lidé. Mohou pomoci zachránit lidské životy,“ vzkázala Jana Pelková, primářka Hematologicko-transfuzního oddělení ve Zlíně.

Ve Zlínském kraji bylo od začátku epidemie do úterního rána dohromady 516 vyléčených. Na Uherskohradišťsku je uzdravených 215, 179 na Zlínsku, 73 v okrese Vsetín a 49, tedy nejméně, v okrese Kroměříž.

Všichni mohou v případě zájmu přijít darovat takzvanou rekonvalescentní plazmu, která může spolu s dalšími léky a postupy pomoci zachránit život u nejvážněji nemocných pacientů. Její výhodou je, že na rozdíl od plné krve vydrží až tři roky. Lékaři si ji proto mohou uchovat do zásoby.

„Prozatím jsme tuto rekonvalescentní plazmu pro léčení nepoužili. Máme ji připravenou pro případnou druhou vlnu pandemie koronaviru,“ informoval Egon Havrlant, mluvčí Nemocnic Zlínského kraje.

Pokud se k této formě pomoci někdo rozhodne, může přijít na odběr kontrolního vzorku krve na transfuzní oddělení zlínské Baťovy nemocnice. Ta je jediná ve Zlínském kraji, která tuto plazmu odebírá.

„Jakmile budeme mít těchto vzorků dostatečné množství, necháme je otestovat v naší mikrobiologické laboratoři. U těch, ve kterých nalezneme vhodné množství protilátek, následně pozveme dotyčného dárce k odběru plazmy,“ vysvětlila Pelková.

Při odběru používá personál speciální separátory, přičemž buněčné složky krve putují zpět do krevního oběhu dárce. Celá procedura trvá přibližně 45 minut. Plazmu pak mohou použít pouze u pacienta se stejnou krevní skupinou. Všichni přihlášení dobrovolníci splnili podmínky a plazmu od nich lékaři odebrali.

Dárce pro léčbu nového viru hledají i další nemocnice v České republice. Tento biologický materiál už pomohl při léčbě pacientů například v pražské Nemocnici Na Homolce, v Thomayerově nemocnici nebo ve Fakultní nemocnici v Ostravě.

O testování je stále zájem

Do nemocnic ve Zlínském kraji mohou kromě dárců plazmy zamířit také zájemci o testování na covid-19, kteří potvrzení potřebují třeba kvůli cestě do zahraničí. Přijít lze do nemocnice ve Zlíně, Kroměříži i Uherském Hradišti, v odběrech pokračuje i soukromá nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí. Ve všech případech je potřeba se předem telefonicky domluvit na konkrétním termínu.

„Zájem je stabilní a kapacita třiceti míst denně přes pracovní týden pohodlně pokryje poptávku,“ poukázala mluvčí nemocnice Agel Radka Miloševská.

První den, kdy i zlínská nemocnice začala testovat samoplátce, přišlo osm zájemců. V Kroměříži se nechalo testovat 46 lidí během prvního týdne.

„Když Řecko vyhlásilo povinnost negativního testu, bylo původně objednaných padesát samoplátců, kteří se ale nakonec odhlásili, protože tato povinnost nakonec byla zrušena,“ poukázal Havrlant.

Například v Uherskohradišťské nemocnici mají pro zájemce omezenou kapacitu na deset osob denně. Vyhrazená je pro ně doba od sedmi do osmi hodin ráno každý pracovní den. Do Kroměřížské nemocnice mohou lidé přijít celé dopoledne a ve Zlíně od pondělí do čtvrtka od 12.30 do 14.30, v pátek od 7 do 10 hodin. Vsetínská nemocnice testuje pouze osoby, které poslali epidemiologové nebo praktičtí lékaři.