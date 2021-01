Kraj počítá s areálem nemocnice, Zlín se tak vrací k plánu zavést tam MHD

S nástupem nové vládnoucí koalice na kraji po podzimních volbách se změnila situace ohledně nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích, kterou prosazoval bývalý lidovecký hejtman Jiří Čunek.



Současné vedení v čele s hnutím ANO upřednostňuje opravu stávajícího nemocničního areálu. Na tuto názorovou změnu kraje má návaznost i to, jak se k oběma lokalitám postaví vedení zlínské radnice.

V polovině února se mají potkat členové rady města a kraje na společném setkání, prvním v aktuálním složení.

„Když kraj definitivně řekne, že chce rozvoj stávající nemocnice, budeme řešit věci, které jsme pozastavili,“ podotkl zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

Radnice už vedení linek nemocničním areálem začala chystat před několika lety, když ale kraj začal připravovat vznik nové nemocnice na opačném kraji města, Zlín plány na rozšíření MHD odložil. Nyní je může oprášit.

Nová linka MHD by do areálu zajížděla v jeho zadní části za úrazovou ambulancí a vracet by se mohla na hlavní ulici hlavním vjezdem.

„V nemocnici by bylo potřeba upravit některé cesty, které jsou nevyhovující pro to, aby po nich jezdily trolejbusy nebo autobusy,“ uvažuje Korec. „Měli bychom se o tom ale bavit. Znamenalo by to přínos pro občany a mohlo by to odlehčit parkování u nemocnice,“ doplnil.

Hejtmanovi Radimu Holišovi (ANO) se nápad zamlouvá. „Nemocnice bez pořádného připojení na MHD by neměla fungovat,“ řekl.

Pozemky v Malenovicích může kraj od města odkoupit

V případě úprav Havlíčkova nábřeží je podle magistrátu otázkou, zda má smysl budovat podél řeky pokračující cyklostezku, když vedle vede obousměrná nepříliš široká silnice. „Je tam mnohem více potřeba řešit parkovací místa než cyklostezku, která cestu skoro zjednosměrní,“ konstatoval Korec.

V souvislosti s městskými pozemky v Malenovicích zastupitelé před koncem roku 2019 rozhodli změnou územního plánu, že na nich mohou vyrůst až šestipatrové budovy (předtím mohly jen čtyřpatrové) a může tam být občanská vybavenost „více než místního významu“.

Pozemky pro dopravní obslužnost byly vymezené pro veřejně prospěšnou stavbu, takže se mohou vyvlastňovat. Město zatím nemá nový plán, jak tyto plochy využít.

„Bude na kraji, jestli nebude chtít naše pozemky získat a scelit je s ostatními, které vlastní. Budeme se bavit o tom, jestli budeme naše pozemky směňovat, prodávat, nebo si je necháme,“ naznačil Korec.

Kraj dosud jasno nemá. „Pokud řeknu svůj soukromý názor, tak jsem pro odkup pozemků od města. Vznikne tak zajímavý majetek, s nímž kraj může disponovat. Možností by potom bylo prodat pozemky jako celek, který bude mít větší hodnotu. Zatím o tom ale nebylo rozhodnuto,“ prohlásil Holiš.