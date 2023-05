Zlín opravuje zimní stadion, nových sedaček se však diváci zatím nedočkají

Když hráli zlínští hokejisté před pár týdny baráž o návrat mezi elitu, diváci seděli na starých dřevěných sedačkách. Jsou na to zvyklí, proto si řada z nich bere na zápasy i něco, na co si sednou a co je zahřeje.

A budou si brát i nadále, třebaže město chtělo sedačky vyměnit. Nakonec to ale neudělá, protože by to vyšlo na 14 milionů korun a komfort diváků by se podle zlínského vedení zase tolik nezvýšil.

„Zatím jsme se rozhodli tuto investici úplně zastavit,“ potvrdil primátor Jiří Korec. „Dělat kosmetickou úpravu s velmi malou přidanou hodnotou pro diváky za 14 milionů korun nám nepřišlo správné, takže jsme tyto finance částečně přesměrovali na údržbu zimních stadionů. Peníze můžeme využít adekvátně jinde,“ doplnil.

Nové sedačky by byly jednotlivé, takže by nešlo o lavice, čímž by se mírně snížila kapacita stadionu, která je kolem sedmi tisíc míst. Navíc by nebyly polstrované, takže pohodlí, včetně ochraně před zimním chladem, by bylo podle Korce podobné jako dnes.

Nové sedačky by se uchytávaly na konstrukci, jež by se musela připevnit přímo na ocelové pláty v betonové tribuně. Podle primátora by se do starého betonu připevnit nemohly. „Na základě specifického uchycení jsme si udělali průzkum trhu a oslovili jsme některé dodavatele. Ti nám poslali, co je reálné, a když jsme se na to podívali, řekli jsme si, že na nové sedačky ani nebudeme vypisovat soutěž,“ nastínil Korec.

Sedačky nutně potřebujeme, hlásí manažer

Vedení klubu i fanoušci si tedy musí na tuto změnu počkat. „Nové sedačky nutně potřebujeme,“ upozornil generální manažer hokejového klubu Robert Hamrla. Na druhou stranu však uznává, že se do stadionu, který je ve špatném technickém stavu, investuje hodně.

„Výměna sedaček by sice vypadala pěkně, ale nějaký přínos do provozu zimního stadionu by to nepřineslo,“ poznamenal ředitel městské společnosti Steza Karel Havlíček. „Nechci říct, že jsou stávající sedačky dostatečné, ale takový typ investice by asi nebyl přínosem. Spíše je nutné se věnovat vnitřním rozvodům a zázemí.“

Zimní stadion Luďka Čajky i sousední PSG aréna přešly začátkem května pod Stezu, která zabezpečuje provoz bazénů ve městě. Nově se proto stará i o provoz, údržbu i opravy obou zimních stadionů.

Po dobu, co je mělo přímo pod sebou město, do hlavního stadionu vložilo

70 milionů korun. Usilovalo také o státní dotaci 300 milionů korun na jeho velkorysou rekonstrukci, peníze však nezískalo. Proto město alespoň postupně opravuje hlavní stadion, aby jeho životnost prodloužilo o dalších deset let. Zahájena byla rekonstrukce rozvodů vnitřní kanalizace, včetně sociálního zázemí i toalet, a oprava střechy.

„Je tam výměna střešního pláště z venkovní strany, výměna skel, nová střešní krytina. Postavilo se také lešení, budou se dělat nové svody dešťové vody, pak úpravy ocelové konstrukce,“ přiblížil Havlíček.

Jde o náklady v desítkách milionů korun. „Mělo by to proběhnout v době, kdy jsou rozpuštěné ledy na obou stadionech, měli bychom to stihnout do konce července,“ nastínil Havlíček.

Na větší rekonstrukci jsou potřeba dotace

Tím, že stadiony přešly z města pod městskou společnost, se pro diváky nic zásadního nemění. „Pro nás to ale zásadní je, protože už se můžeme věnovat jenom sportovní činnosti a já jako generální manažer nemusím řešit ucpané odpady, chybějící čpavek v chlazení a podobně,“ zmínil Hamrla. „Budu mít na starosti jenom sportovní provoz.“

Letos půjdou do zimních stadionů stejné peníze, jak o nich na začátku roku rozhodlo zastupitelstvo. V polovině roku Steza představí rozpočet na příští rok i s návrhem na opravy, mezi nimiž by měla být například rekonstrukce šaten „Nebudou to zásadní investice, tou je celá kompletní rekonstrukce zimního stadionu, což zatím na pořadu dne úplně nebude,“ naznačil Havlíček.

Drobnější investice se snaží řešit přímo klub v součinnosti se Stezou, ještě chce s nájemcem například zvětšit obchod v PSG aréně či restauraci v hlavním stadionu. „Plánujeme spoustu věcí, město dává hodně peněz na zásadní rekonstrukce, drobnější věci si řešíme jako klub sami,“ podotkl Hamrla.

„Neděláme zásadní změny pro diváky, ale změny, které nám zajistí, že stadion bude schopný provozu dalších deset let,“ zdůraznil Korec. K větší rekonstrukci by město potřebovalo získat dotace, které zatím nemá.

Do Stezy budou po bazénech a zimních stadionech postupně začleňována další sportoviště. Do konce roku se plánuje basketbalová hala v Bartošově čtvrti a Stadion mládeže, pak by měl přijít na řadu i fotbalový stadion.