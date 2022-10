Zlín přišel o stovky milionů na opravu stadionu, nyní uspěl se žalobou

Město mělo velké plány s přestavbou Zimního stadionu Luďka Čajky, který chtělo za skoro miliardu korun proměnit na moderní víceúčelovou arénu. K tomu potřebovalo získat dotaci 300 milionů korun, o niž žádalo NSA.

S žádostí však neuspělo a NSA dotační řízení na konci loňského roku zastavila kvůli údajnému formálnímu pochybení města v žádosti. To se proti tomu letos v lednu ohradilo žalobou a soud mu dal teď za pravdu. Rozhodl v jeho prospěch bez nařízení jednání.

„Rozhodnutí NSA se ruší a věc se vrací žalované (straně) k dalšímu řízení,“ potvrdil Adam Wenig, mluvčí pražského městského osudu, který ve věci rozhodoval.

Podle soudu bylo zrušení dotačního řízení nezákonné a agentura by v něm měla pokračovat. A měla by rozhodnout jinak než loni v prosinci. To ovšem vůbec neznamená, že by město potřebné peníze na velkou rekonstrukci přece jen získalo, navíc když se do opravy stadionu začalo pouštět postupně. NSA totiž s rozhodnutím soudu nesouhlasí a bude se proti němu bránit.

„Národní sportovní agentura se s právními závěry městského soudu neztotožňuje a v současnosti připravuje kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu,“ reagoval mluvčí NSA Jakub Večerka. „Ohledně dalšího postupu se rádi vyjádříme poté, co soud projedná naši stížnost.“

Jde také o to, že Zlín při tomto způsobu externího financování v současné chvíli nemá dost peněz na původní velkorysou přestavbu, která byla svým rozsahem spíše stavbou nového stadionu. A agentura už dotační peníze přidělila jiným městům.

Šlo o chybné rozhodnutí NSA, míní primátor

„Chybným rozhodnutím NSA jsme se dostali do situace, kdy nás místo rekonstrukce zimního stadionu může hřát jen fakt, že chyba nebyla na naší straně,“ zmínil zlínský primátor Jiří Korec.

„NSA aktuálně nemá alokaci na poskytnutí 300 milionů korun v tomto dotačním titulu a navíc se dá očekávat, že nová soutěž by přinesla cenu o zhruba 25 procent vyšší, než byla původně vysoutěžena.“

Agentura dotační řízení zastavila kvůli tomu, že město nevlastnilo všechny pozemky. Úzký pás ploch kolem sousední sportovní haly patří Sportovním klubům Zlín. Město chtělo upravit i prostranství mezi stadionem a halou, ale nemělo v úmyslu stavět i na těchto pozemcích.

„Žalobce vůbec nežádal o dotaci na opravu povrchů pozemků ve vlastnictví spolku. Žádost neodporuje účelu bodu 5.3 dokumentace programu, neboť požadované finanční prostředky nemají sloužit k technickému zhodnocení nemovitosti ve vlastnictví spolku, ale výhradně k rekonstrukci pozemků ve vlastnictví oprávněných účastníků programu,“ napsala v rozsudku soudkyně pražského městského soudu Karla Cháberová.

„Nejednalo se o vadu žádosti, tím méně o vadu neodstranitelnou, pročež žalovaná (strana) nemohla řízení o žádosti žalobce zastavit,“ uvádí dále.

Ve výzvě neuspěla i další města

Agentura také musí uhradit soudní výlohy městu, zhruba 15 tisíc korun. „Pokud žadatel obdržel oznámení o zastavení dotačního řízení, tak to bylo vždy z důvodu, že jeho žádost obsahovala neopravitelné chyby,“ vysvětloval letos v únoru Večerka. „My postupujeme u všech žádostí stejně, takže pokud má žadatel v žádosti neopravitelné chyby, nesmí podle zákona žádné finance získat.“

Podle Korce bylo zvláštní už to, že agentura před svým rozhodnutím město nijak nekontaktovala s tím, aby se údajné chyby pokusilo odstranit.

„Přitom u ostatních dotací je takový postup zcela běžný. Byli jsme přesvědčeni, že jsme žádnou podmínku neporušili,“ řekl Korec. „Na pozemky u sportovní haly, které jsou dle NSA problematické, máme stavební povolení a navíc jsme ani žádné dotační finance na úpravu těchto pozemků nepožadovali,“ doplnil.

„Od začátku je stanovisko spolupracovníků úřadu konzistentní a správné. Jsem rád, že to i přes různé právní názory soud potvrdil,“ podotkl tajemník zlínského magistrátu Tomáš Lang. „Nyní budeme čekat na další postup Národní sportovní agentury.“

Zlín nebyl jediné město, které ve výzvě neuspělo. Z devíti uchazečů, kteří dohromady žádali o 2,2 miliardy korun, přičemž k rozdělení bylo 900 milionů, prošly sítem prověřování jenom Brno, Kladno a Jihlava.

Neuspěl například Hradec Králové, jenž žádal o peníze na fotbalový stadion a následně požadoval zrušení celé dotační výzvy. A také v tomto smyslu podal žalobu k soudu.