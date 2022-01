Ve Zlíně marně čekali na dotaci, zimní stadion město opraví jen zčásti

Ovšem na peníze už velmi pravděpodobně nedosáhne.

„Rozhodnutí nás velmi nemile překvapilo. Obzvláště za situace, kdy nás celou dobu nikdo z NSA nekontaktoval a žádný problém, který bychom měli odstranit, s námi nekonzultoval. Přitom u ostatních dotací je takový postup zcela běžný,“ reagoval primátor Jiří Korec.

„Budeme se bránit. To, co můžeme udělat, je podat správní žalobu k soudu, který by měl říct, kdo měl pravdu. Podle mě už se ale k penězům nedostaneme,“ tuší.

Proti rozhodnutí NSA o zastavení dotačního řízení není přípustné odvolání, takže podle Korce zbývá jenom soudní cesta.

Město zažádalo o 300 milionů korun na rekonstrukci, jež měla stát skoro miliardu korun, loni v srpnu. Agentura nejdříve řekla, že rozhodne hned po letních prázdninách, ale prověřování žádostí se poté protáhlo až do konce roku. Její mluvčí Jakub Večerka nechtěl současnou situaci blíže komentovat s tím, že dotační program na podporu nadregionálních sportovišť ještě není oficiálně uzavřený.

„Mohu potvrdit, že k dnešnímu datu prošly dosavadní kontrolou do fáze finálního hodnocení dva projekty,“ nastínil Večerka. „U ostatních žadatelů ještě běží lhůta na dodání podkladů a některé žádosti již byly zamítnuty pro nesplnění dotačních podmínek.“

Prvním sítem úspěšně prošly jen projekty z Brna a Jihlavy. Ani tak nemají ještě dotaci jistou. Naopak vyřazený byl například záměr z Liberce, který s tím také nesouhlasí. Problémy má i Kladno, kde je vlastníkem hokejového klubu Jaromír Jágr. V tomto případě mělo jít o to, že stavební práce začaly ještě před podáním žádosti. U Liberce neměla být žádost poslána datovou schránkou.

Dohady kolem pozemků

Zlín doplatil na to, že neměl všechny pozemky ve svém vlastnictví. Konkrétně šlo o to, že Sportovní kluby Zlín si ponechaly úzký pás pozemků kolem sousední sportovní haly, již vlastní. Město chtělo upravit i okolí stadionu až k hale. K pozemkům klubů má ale právo stavby, což je v souladu s podmínkami NSA.

Ta však ve svém rozhodnutí tvrdí, že aby bylo všechno v pořádku, majitelem pozemků, pokud je žadatel nevlastní, by musela být obec či kraj, případně jejich organizace. Korec upozorňuje na to, že Zlín získal i na tyto pozemky stavební povolení, ale nezahrnul je do uznatelných nákladů, takže za dotační peníze by se na nich nestavělo.

„Myslíme si, že jsme postupovali v souladu s výzvou a nepochybili jsme,“ řekl Korec. „Vidíme v tom spíše pochybení agentury, která v programu psala, že pokud žadatel nemá pozemky ve vlastnictví, tak je může mít spjaté nájemní smlouvou či jiným právem k užívání. To jsme splnili, jinak bychom nedostali ani stavební povolení. Podle nás bylo dotační řízení zastaveno neoprávněně,“ dodal.

„Jsem velmi zklamaný a smutný,“ uvedl předseda spolku HC Berani Zlín Tomáš Valášek. „Mám dojem, že peníze byly předem připraveny pro větší hráče, kteří si zajistili kvalitnější lobbing u NSA. Pokud jde o věcné chyby, tak to je třeba prošetřit. Podle mě to nebyly nepřekonatelné překážky.“

Životnost areálu prodlouží o deset let

Město Zlín tak bude schvalovat levnější variantu přestavby, při níž se bude muset obejít bez státní podpory. V lednu ji bude řešit rada, v únoru zastupitelstvo. Stavět by se mohlo začít ještě letos. Náklady by se měly pohybovat kolem 250 milionů korun. Město si bude muset vzít také úvěr. Finanční podporu má přislíbenou od Zlínského kraje. Další možností je, že udělá jen to opravdu nejnutnější za pár desítek milionů korun.

V rámci první etapy přestavby za 250 milionů, která by měla stadionu prodloužit životnost o dalších deset let, by se zvětšila šatna pro domácí a přesunula a zvětšila šatna pro hosty. Mezi stadionem a sousední PSG arénou by vznikl objekt, v němž by byly šatny pro mládež, v plánu je rozcvičovna a tělocvična.

Dále toalety, jež by sloužily návštěvníkům zimního stadionu. Vyměnily by se sedačky a jižní tribuna na stání, aby mohl na stadion navázat plánovaný objekt. Upravil by se i venkovní prostor. „Jsem rádi, že město přemýšlí o této variantě, která zimnímu stadionu prodlouží životnost,“ sdělil Valášek.

V rámci pozdější druhé etapy přestavby by se měly dát do pořádku špatné betonové a ocelové konstrukce, které ohrožují statiku stadionu. Vyměnily by se betonové tribuny i střecha. Rozšířily by se chodby, aby odpovídaly bezpečnostním předpisům. Celkově by se komfort stadionu výrazně zvýšil.