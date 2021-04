Obce chtějí odškodné za výbuchy po vládě, vymáhat by ho měla na Rusku

Okamžikem, kdy se ukázalo, že za výbuchy v muničním areálu ve Vrběticích v roce 2014 stojí ruská vojenská zpravodajská služba GRU, se postiženým obcím zřejmě ještě víc zkomplikovala možnost domoci se odškodnění.

Lidé roky slýchali, že viník výbuchů se vůbec nenajde a odškodnění tak bude problematické. Zjištění Národní centrály proti organizovaného zločinu jim ale situaci neulehčilo.

„Nutně budeme potřebovat součinnost vlády. Už to není jen na místní úrovni, ale i na národní a mezinárodní,“ potvrdil starosta Vlachovic Zdeněk Hověžák.

Podle autorů výzvy se má vláda obcí a občanů zastat tím způsobem, že jim škody proplatí a následně je bude sama vymáhat po viníkovi.



„Tedy po Rusku, jehož bezpečnostní složka výbuch zavinila,“ vysvětlil poslanec Petr Gazdík (STAN). „Je nesmysl, aby starostové klepali na dveře GRU a něčeho se domáhali,“ dodal.

Výši škod za dvojí evakuaci, během které se lidé nemohli postarat o domácí zvířata nebo za roky uzavřené lesy, ve kterých nesměli hospodařit, ještě vyčíslené nejsou. Nároky musí podepřít znalecké posudky.

Takzvaná vrbětická výzva obsahuje deset bodů, které se týkají jak mezinárodní politiky, tak i dění přímo v obcích. „Po vládě chceme vysvětlení, jak je možné, že se tady v blízkosti domů skladovala nebezpečná munice, která ohrožovala životy občanů,“ doplnil Hověžák.

Kromě toho starostové trojice nejvíce dotčených obcí, tedy Vlachovic, Lipové a Haluzic požadují provedení hloubkového pyrotechnického průzkumu, aby se celé území důkladně vyčistilo. I to má podle jejich názoru zajistit vláda.

„Místní o areálu mluví se značnými známkami strachu, nikdy jsme nevěděli, co z toho může přicházet, dokud to nepřišlo,“ reagoval starosta Lipové Miroslav Svárovský. A vypočítal dlouhodobá omezení. „Šest let se tady uzavíraly silnice, nemohli jsem jezdit přímo, několikrát jsme se museli evakuovat, za to pořád nikdo odškodněn nebyl,“ dodal.

Starosta Haluzic František Marecký dodal jen prosbu. „Chci poprosit, aby to netrvalo dlouho, abychom tady další roky neřešili odškodnění.“ I to je přímý apel na vládu. Čin zřejmě nebude možné odškodnit bez rozhodnutí soudu, v tomto případě patrně soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Jak dlouho může projednávání trvat ale nikdo nedokáže odhadnout.

Krizi bude zítra řešit na svém jednání poslanecká sněmovna, příští týden ji mimořádně zařadí i na jednání Evropského parlamentu.