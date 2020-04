Po úhynech včelstev nastoupili zloději úlů, bránit se je složité

Pavel Buřinský v lese poblíž Roštína na Kroměřížsku čtyři roky šlechtil včely, aby byly odolné proti nemocem. Slabší včelstva nechal umírat, aby ta silná mohla žít. O své činnosti točil naučná videa a těšil se, jak experiment dopadne.

Před několika dny však zažil šok. Svoje stanoviště nedaleko rekreačního areálu Kamínka našel vybílené. Zmizelo 65 úlů a desetitisíce včel. Odhadovaná škoda? Skoro půl milionu korun.

„Pro mě je asi nejtragičtější, že zmizel materiál na další testování. Perspektiva byla, že tu mohla vyrůst mimořádně odolná včelstva,“ říká Buřinský, který je jednatelem kroměřížské včelařské organizace.

O tom, že se včely kradou, dobře ví. Ale nezažil, aby někdo sebral takto obrovské množství. „Museli být minimálně dva, to člověk nenaloží sám. Mám svědka, který tady viděl vínově červenou dodávku, stalo se to za bílého dne někdy po poledni. Nepochopitelné,“ podotkl.

Motivy zloděje však dokázal odhadnout. Podle způsobu provedení mu přišlo, že šlo nejspíš o začínající včelaře, kteří chtěli zbohatnout na chovu. Pravděpodobně netušili, že kradou včelstva s královnami, které prošly náročným výběrem.

„Pokud s nimi nebudou nakládat správně, stejně jim do dvou let uhynou,“ naznačil Buřinský.

O jeho stanovišti se pachatel mohl dozvědět právě z videí, mohlo jít i o bývalého zákazníka nebo někoho, kdo u něj byl na školení. Kroměřížský včelař teď prověřuje okolí, přes sociální sítě žádá o pomoc veřejnost.

Dopadnutí zloděje však statistiky příliš neslibují. „Podaří se to velmi zřídka,“ potvrdila mluvčí krajské policie Lenka Javorková.

Důkladná ochrana je drahá

Většinou jde o menší případy s pár ukradenými úly, kde jdou škody do tisíců korun.

„Letos se to děje víc než obvykle, protože loni byly velké úhyny včelstev v důsledku chorob. Někdo se bohužel tímto prasáckým způsobem snaží doplnit stavy,“ míní jednatel uherskohradišťských včelařů Jan Weiser.

Podle něj je nepravděpodobné, aby úly loupili nevčelaři. „Dovedete si představit, že by se nezkušený člověk přiblížil k úlu, byť jen na padesát centimetrů?“ táže se.

Dříve se mluvilo o tom, že se kradená včelstva převážejí na Slovensko. Vzhledem k současným opatřením a kontrolám na hranicích to ale teď není příliš pravděpodobné.

Způsobů, jak se včelaři mohou chránit, je několik. „Měli by zvážit umístění fotopastí a snažit se místo, kde mají úly, co nejčastěji fyzicky kontrolovat,“ doporučuje Javorková. Další možností je dát čipy do úlů, sledovat je přes mobilní aplikace a vypalovat si na rámky značky, aby bylo možno je rozeznat.

„Své včely totiž jinak nepoznáte a nejde o to jen pachatele chytit, ale musíte mu tu vinu prokázat,“ vysvětlil místopředseda vsetínské včelařské organizace Jiří Rosa.

Taková ochrana je ovšem pro hobby včelaře problematická. Technická zařízení jsou pro ně příliš nákladná, úly mají mnohdy na odlehlých místech na polích či v lesích a mimo včelařskou sezonu je nekontrolují tak často.

„Bohužel nám ale nezbude než si zajistit vše. Jsou lidé, co se nezastaví před ničím,“ připustil Buřinský, který už objednal fotopasti a řeší s odbornými firmami GPS zařízení.

I přes obrovskou ztrátu se včelaření vzdát nechce, ačkoliv mu zbyly jen tři desítky včelstev. „S manželkou nás povzbudila vlna solidarity, lidé nám píšou, nabízejí včelstva i finanční pomoc. Moc jim děkujeme,“ dodal.