Nadšenec do astronomie pozoroval perseidy, jeho zápisky využije hvězdárna

Výsledky několikaletého pozorování meteorického roje perseid, ale také svázané časopisy Vesmír od roku 1949 do konce 60. let, získali pracovníci hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Věnovala jim je rodina Jiřího Kadaňky, amatérského astronoma z Rožnova pod Radhoštěm, který zemřel loni ve věku 86 let.