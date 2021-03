Hvězdárna v Meziříčí chystá moderní centrum, bude lákat špičkové vědce

Moderně vybavená dvoupodlažní budova nahradí staré garáže a chátrající ubytovnu.

„Tyto objekty jsou v tak špatném technickém stavu, že už se do nich nevyplatí investovat,“ sdělil ředitel hvězdárny Libor Lenža.

Hvězdárna už v současnosti spolupracuje s předními vědeckými pracovišti po celé republice. Spolupracuje s univerzitami, detašované pracoviště tu má i Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, které se mimo jiné zabývá zkoumáním meteorů.

„Chybí nám ale skladovací prostory,“ upozornil ředitel. „Nemáme prostor pro výzkumnou činnost, máme omezené možnosti z hlediska výuky a pohybu dětí a také důstojné ubytovací zázemí.“

Výzkumné, vzdělávací a inovační centrum by mělo poskytnout studentům možnost vzdělávat se a bádat ve spolupráci s českými i zahraničními odborníky.

Budova bude sloužit i k workshopům či letním táborům. V centru se bude nacházet nejmodernější vybavení, jako jsou 3D tiskárny, malé obráběcí stroje nebo výkonný výpočetní systém.

„Ani v rámci Evropy nevím o žádném podobném zařízení,“ poznamenal Lenža.

S chystaným vylepšením centrum bude mít potenciál udržet mladé lidi v regionu. Z dosavadních zkušeností totiž plyne, že studenti na univerzitách v Praze či Brně nemají dostatečnou motivaci se do Zlínského kraje vracet.

„Chceme, aby se u nás soustředili mladí lidé šikovní na matematiku, přírodní vědy, ale třeba i podnikání, které s inovacemi souvisí,“ zmínil Lenža.

V centru bude prostor pro dlouhodobé experimenty, analýzy meteoritů nebo i vývoj družicových komponentů.

Kraj bude shánět 40 milionů na výstavbu

Odhadované náklady na výstavbu se pohybují okolo 40 milionů. Výrazně by se na nich měl podílet Zlínský kraj.

„Nyní je schválena investice do projektové přípravy 1,5 milionu korun. V dalším kroku budeme usilovat o získání prostředků z dotačních zdrojů Evropské unie,“ informovala krajská radní Zuzana Fišerová, která má na starost školství a kulturu. Podporu vědecko-výzkumného potenciálu hvězdárny považuje ža velice přínosnou.

Na místě v lednu skončil geologický průzkum staveniště, pracovníci hvězdárny už mají projektovou dokumentaci a nyní budou žádat o stavební povolení. Podle možnosti získání financí se pak budou rozhodovat, zdali budou stavět na etapy.

„Pokud by šlo všechno hladce a podařilo se získat potřebné prostředky, práce by mohly začít do léta příštího roku,“ naznačil Lenža.