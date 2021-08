Speciální hodiny ve vsetínské hvězdárně ukazují, jak putuje Slunce po nebi

Je umístěna na trávníku před budovou hvězdárny a na první pohled vábí zvědavce. Kulovitá ocelová konstrukce, která se ve dvou osách otáčí okolo malého modelu planety Země, představuje nevšední interaktivní sluneční hodiny. V areálu vsetínské hvězdárny se objevily o prázdninách a návštěvníkům mají zábavnou formou vysvětlit zákonitosti dějů na obloze.

„Pomocí tohoto mechanismu dokážeme znázornit zdánlivé dráhy Slunce po nebeské sféře v průběhu celého roku,“ vysvětlil vedoucí Hvězdárny Vsetín Petr Stolařík.

Konstrukce má průměr skoro dva metry a je opatřena poledníky, rovnoběžkami, stupnicemi i stínidlem v podobě Slunce. To při správném natočení vrhá stín na zeměkouli uprostřed modelu.

„Takto nastavíme správnou polohu hodin a následně můžeme určovat aktuální čas a další zajímavé údaje, jako třeba čas východu či západu Slunce pro kterýkoliv den v roce nebo ve kterém z 13 souhvězdí se právě Slunce nachází,“ vyjmenoval Stolařík.

Sluneční hodiny by přitom neměly jen zpestřit návštěvu hvězdárny rodinám s dětmi, zároveň totiž poslouží jako vzdělávací pomůcka pro školy.

Ve Vsetíně nejsou jedinou novinkou. Ve hvězdárně před nedávnem vybudovali i unikátní model Sluneční soustavy s pozorovací kopulí v podobě Slunce a osmi planetami od Merkuru po Neptun v přesném měřítku. Respektuje však pouze velikosti planet, ne vzdálenosti mezi nimi.

„To by se totiž nevešel nejen do areálu hvězdárny, ale ani na území Vsetína. Například nejvzdálenější Neptun by musel být od hvězdárny 16 kilometrů, tedy někde u Nového Hrozenkova,“ upozornil Stolařík.

Podobně jako sluneční hodiny vznikl i tento model z větší části svépomocí pracovníků hvězdárny.

„Zájem veřejnosti o návštěvu naší hvězdárny rok od roku roste, za čímž stojí usilovná práce i podobné kreativní projekty. Neustále se snažíme zatraktivňovat nabídku aktivit,“ doplnil Tomáš Vitásek, ředitel Muzea regionu Valašsko, pod které hvězdárna spadá.