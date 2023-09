Zlínská univerzita lanaří mozky odjinud, kraj nabídl miliony na platy

Zlínská vysoká škola chce přilákat do regionu experty z jiných vysokých škol v Česku i zahraničí. K tomu, aby je motivovala, připravila projekt CIT, na který finančně přispěje dotací ve výši 30 milionů korun Zlínský kraj. Do Zlína by tak měli přijít doktorandi a postdoktorandi napříč obory.