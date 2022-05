Zařízení z Hradiště by mohlo být za 70 let na Marsu, přeje si šéf firmy

Poznámka šéfa Mesitu Michala Hona, že „zařízení made in Uherské Hradiště by za sedmdesát let chtěl vidět na Marsu“ nepůsobí vůbec přehnaně.

Například americký národní úřad pro letectví a vesmír NASA či švýcarské výzkumné laboratoře CERN, tedy evropská organizace pro jaderný výzkum se sídlem v Ženevě, patří mezi obchodní partnery uherskohradišťské firmy už dnes.

„Jedná se o vývoj a výrobu přístrojů k porovnávání času a kmitočtu prostřednictvím několika družicových navigačních systémů, které nachází uplatnění v meteorologii nebo jako součást komunikačních a měřicích systémů,“ přibližuje ředitel divize Mesit electronics Igor Gerek.

I když se společnost specializuje především na výrobu pro letectví, kosmonautiku a obranný a bezpečnostní průmysl, v jejím portfoliu je rovněž strojírenství a vlastní škola určená pro výchovu budoucích zaměstnanců.

Válka může být příležitost k rozvoji firmy

Navzdory všeobecnému zdražování a nedostatku materiálu způsobenému nejdříve pandemií koronaviru a nyní válkou na Ukrajině, se zatím žádná část skupiny Mesit nemusela potýkat se zásadní krizí. Kvůli válce se zatím očekává asi pětiprocentní propad za celou skupinu, jež loni vykázala obrat ve výši zhruba 1,2 miliardy korun.

I když vlastní produkce není orientovaná na Rusko, firma už musela omezit některé dodávky pro techniku vyráběnou obchodními partnery pro společnosti z Ruské federace.

Ředitel Hon míní, že paradoxně válečný konflikt může firmě přispět k další konjunktuře.

„Všechny války v historii lidstva vedly k technickému pokroku. Je to smutné, ale je to tak,“ vysvětluje. „A my si myslíme, že taková situace povede ke zvyšování obranných rozpočtů. A to je samozřejmě příležitost.“

Mesit dlouhodobě dodává armádám z celého světa sofistikované systémy taktické komunikace. Mezi jeho velké odběratele patří německý bundeswehr a britská armáda.