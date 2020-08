Co odrůda, to sklenička. Sklárny cílí na vinaře. Číše mají i pro zednáře

„Trhy se otevírají jen pomalu, proto jsme zavedli úsporný režim a pracuje jen polovina lidí. Takto to potrvá zřejmě do září,“ poukázal ředitel skláren v Květné Marek Mikláš. „Nikoho jsme naštěstí nemuseli propustit.“

Sobotní den otevřených dveří, který potrvá od 8 do 13 hodin, je proto i příležitostí ukázat, že ruční výroba českého skla pokračuje.

Aktuálně třeba zakázkou pro svobodné zednáře v Německu. Dva tisíce číší, které v Květné vznikají, mají i originální znak Velké lóže se třemi glóby. Velká lóže byla založená v Berlíně v roce 1740. Jde o zakázku v hodnotě půl milionu korun.

„Vyrábíme pro ně už deset let, ale toto je jedna z větších zakázek,“ uvedl Mikláš.

Naopak novinkou, kterou sklárna patřící pod společnost Cerva Bohemia, teprve představí, jsou nové řady skleniček. Vznikají pod hlavičkou nově založené obchodní značky Květná 1794 odkazující na založení hutě, kterou se firma začala prezentovat.

Zaujmout mají pěstitele vína, degustátory, prodejce i obyčejné milovníky vína. Tvary a velikosti skleniček totiž vznikaly za spolupráce designérů a špičkových českých degustátorů a sommeliérů, mimo jiné Michala Šetky, Otakara Žoudlíka nebo Ivo Dvořáka.

Profesionálové na základě svých znalostí navrhli sklo, které respektuje zákonitosti fyziky a chemie, a nabízejí skleničky pro jednotlivé odrůdy vína. Protože znalci vědí, že každá odrůda potřebuje jinak tvarovanou, zaoblenou, otevřenou a vysokou skleničku.

„Sklo má obrovský vliv na to, jak vám víno chutná. Když si ho nalijete do špatných sklenic, tak to nebude ono a nebudete spokojení. Když to uděláte správně, tak chutě vína krásně vyniknou,“ poukázal Otakar Žoudlík, jeden z nejuznávanějších českých sommeliérů, který je od června součástí firmy Cerva Bohemia.

Zúžené hrdlo pro odrůdy s vyššími kyselinami

Řada nazvaná Telesto je určená pro nejexkluzivnější vína. Každá ručně foukaná sklenička je vyvážená tak, aby požitek z pití Chardonnay, Sauvignonu, Ryzlinku, Merlotu nebo Rulandského modrého byl co nejlepší.

Například platí, že rovné tvary sklenic méně akumulují aroma vína, zaoblené naopak. Tvary mají vliv i na chuť, protože právě tvar rozhoduje o tom, na jakou část jazyka si víno nalejete – jestli na tu, která zachytává chutě hořké, kyselé, slané nebo sladké.

„Když si vezmete sklenici s širším okrajem hrdla, nalijete si víno po stranách jazyka a zachytáváte hlavně kyselost. Kdybyste takto chutnali třeba Ryzlink, byl by pocit kyselosti mnohem silnější,“ popsal Žoudlík. „Proto odrůdy s vyššími kyselinami potřebují zúžené hrdlo, aby se víno rozlilo na povrchu jazyka a zachytilo líbivé chutě.“

Vinaři a sommeliéři budou z těchto skleniček z Květné ochutnávat víno třeba na mezinárodním veletrhu vína pro profesionály a odbornou veřejnost Wine Prague 2020. Původně květnový festival museli pořadatelé kvůli vládním opatřením přeložit na začátek listopadu.

K běžným milovníkům vína se mohou speciální skleničky dostat přes nově založený internetový obchod, který firmě dlouhodobě chyběl.

„Naše výrobky se v Česku daly koupit pouze v naší malé prodejně ve sklárně, nikde jinde. Lidé ho mohli na různých místech vidět a obdivovat, ale ani nevěděli, že bylo vyrobené v Květné, kde máme pořád ruční výrobu,“ připomněl Mikláš.

Z Květné putuje sklo nejčastěji do zahraničí. Používají ho zákazníci v Německu, Rakousku, Rusku, Japonsku, Americe, Egyptě i v Kazachstánu. Před rokem třeba skláři vyrobili 350 nápojových sklenic pro dědičného prince Aloise z Lichtenštejna. Pro místní to byla prestižní záležitost, protože jeho předci sklárnu v roce 1794 založili.