Sklárny v Květné chtějí prodávat samy, obchod bude i na letišti v Praze

Každého půl roku mění skláři v Květné tavicí pánve. Ručně, s pomocí jednoduchých nástrojů, se sehranou partou, přesně tak, jako to dělávali první skláři před více než dvěma sty lety.

A nejde jen o výměnu rozžhavených pánví, ale o celou ruční výrobu, která se prakticky nezměnila. Její jedinečnosti chtějí majitelé ještě více využít.

„Rozhodli jsme se, že změníme strategii. Zvýšíme prodej pod vlastní značkou a zacílíme na koncového zákazníka,“ prozradil ředitel sklárny v Květné Marek Mikláš.

Podnik se totiž loni na podzim oddělil od společnosti Crystalite Bohemia ve Světlé nad Sázavou. Její součástí byl od roku 2013, dva roky předtím sklárnu koupil podnikatel Lubor Cerva. Ten je jejím majitelem stále, proto podnik od osamostatnění nese jeho jméno Cerva Bohemia.

Sklárny se i dnes stále věnují ruční výrobě skla a jeho ručnímu dekorování nejrůznějšími technikami.

Nedávno například vyrobily 350 nápojových sklenic pro dědičného prince Aloise z Lichtenštejna, který je v Lichtenštejnském knížectví hlavou státu. Pro místní to byla prestižní záležitost, protože jeho předci sklárnu v roce 1794 založili.

Z Květné putuje sklo nejčastěji do zahraničí. Používají ho zákazníci v Německu, Rakousku, Rusku, Japonsku, Americe, Egyptě i v Kazachstánu.

Teď se ale majitelé chtějí zaměřit i na českého zákazníka. Nejen na podnikatele, ale i na rodiny a domácnosti, které hledají tradiční českou značku.

„Spousta lidí volá, zajímá se o to, co děláme, a ptají se, kde sklo mohou koupit. Zatím to šlo jen v naší domácí podnikové prodejně,“ upřesnil Mikláš.

Ještě do konce roku sklárny zpřístupní nové internetové stránky s e-shopem. Zboží si tak budou moci vybrat zákazníci po celé republice.

Sklárny také otevřou nový showroom, a to přímo na Letišti Václava Havla v Praze.

„Každý, kdo přiletí, si naše výrobky bude moci prohlédnout na vlastní oči a koupit si je nebo objednat,“ upřesnil Mikláš s tím, že prostor bude zároveň sloužit jako výdejna internetového obchodu.

Podobně jako další české podniky narážejí i sklárny v Květné na to, že při prodeji zboží přes nadnárodního dodavatele téměř „mizí“ jejich vlastní značka.

Proto se bude vedení podniku obracet přímo na vinaře nebo firmy. Kultura pití vína se totiž zvyšuje a pěstitelé se chtějí od ostatních odlišit, být jedineční a autentičtí. Právě to jim sklárna v Květné může splnit.

Zástupci firmy proto objíždějí třeba pěstitele ve Francii a vysvětlují, že si v Květné mohou sklenice sami navrhnout. Tak, jak jim poradí jejich vlastní sommeliér.

Stejně originální mohou být i dárkové sady pro konkrétní firmy, vánoční dárky pro obchodní partnery a různé prezenty.

Sklárna momentálně zaměstnává 110 pracovníků, a aby novou strategii zvládla, potřebovala by dalších deset sklářů. Ti jsou stabilně nedostatkovým zbožím na trhu práce. Proto se podnik obrátil i do zahraničí. Aktuálně začnou u pecí pracovat tři vyučení skláři z Polska a v budoucnu by se mohli přidat i zájemci z Ukrajiny, pokud se podaří nějaké najít.

Skláren v Květné se nijak nedotkne avizované propouštění ve Světlé nad Sázavou, odkud má během léta odejít 150 lidí. Právě proto, že podniky už jsou oddělené.

„Pro řadu odcházejících zaměstnanců se podařilo najít práci v jiných firmách v okolí,“ doplnila mluvčí Crystalite Bohemia Gábina Jankovská.

V Květné se ale zase musejí vyrovnat s dvacetimilionovou ztrátou z loňského roku. Tržby za prodej výrobků přesáhly 70 milionů korun. Naposledy tyto sklárny propouštěly před rokem, kdy kvůli propadu zakázek z Ruska odešlo asi 30 zaměstnanců.

