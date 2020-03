Politici lyžovali v Itálii a jsou v karanténě. Je to humbuk, uvedl Goláň

Politici zamířili do severní Itálie na prázdniny, který byly v pracovním týdnu od 2. do 6. března. Tehdy ministerstvo zahraničí doporučovalo necestovat do Lombardie a Benátska, ale situace ještě nebyla vyhrocená.

Při návratu byl postup v souvislosti s koronavirem podobný, všichni přijeli před vyhlášením karantény a vstoupili do ní dobrovolně. Goláň s Gazdíkem si nechali udělat i vyšetření, Gazdíkovy výsledky byly negativní, Goláň se je má dozvědět v pátek.

„Doma budu čtrnáct dní, aby bylo nulové riziko, že něco mám. Cítím se ale dobře,“ zmínil Gazdík, který byl s rodinou v Dolomitech.

Goláň o prázdninách pobýval ve středisku v Cavalese, které tehdy zasaženo nebylo.

„Pravděpodobnost, že se tam nakazíme, byla menší než tady. Ale přišlo mi nesmyslné, abychom do karantény nešli, i když jsme přijeli o den dříve,“ uvedl Goláň.

Počátkem března přitom na svém Twitteru nazval karanténu pro Čechy, kteří Itálii navštívili, za „uvalení domácího vězení pro 20 tisíc spoluobčanů“.

Tomáš Goláň (Twitter) @golan_tomas Už jsme měli vymřít na nemoc šílených krav,ptačí chřipku a kde co. Nic se nestalo.Stejně tak se nic nestane ani s koronavirem,protože ten se stane zase běžnou nemocí. Avšak těch 20 tis. lidí asi těžko někdy zapomene na to, jak je bezmocné vláda uvalila do přísného domácího vězení 6 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

V dalším příspěvku uvedl: „Dle mého má tenhle humbuk odvést pozornost od korupčních kauz vlády a celého hnutí ANO a informací, které nám předala návštěva poslanců z parlamentu EU.“

Zásobují příbuzní i místní obchod

Jelínková se vracela s rodinou z Val di Fiemme, v karanténě chce zůstat do 20. března. „Do poslední chvíle to nebylo problematické místo. Zvažovali jsme ale, jestli nepojedeme dříve,“ líčí Jelínková.

„Postupovali jsme podle doporučení ministerstva zdravotnictví. Vyplnili jsme online formuláře pro hygienickou stanici a uvedli, v jaké oblasti jsme byli, jak se cítíme. Nahlásili jsme se praktickým lékařům a máme za úkol se ohlásit, kdyby někomu z nás nebylo dobře. Nechodíme nikam,“ dodala.

Promyšlené má prý i zásobování. „Manželova maminka nám nechává nákupy na zahradě pod pergolou. Člověk cítí zodpovědnost, ale i stres,“ popsala svůj život v karanténě Jelínková, jež je zároveň první místopředsedkyní lidovců.

„Místní obchod nám nabídl, že na SMS zprávy přiveze potraviny, je to neuvěřitelná služba. Kéž by to tak šlo udělat i pro starší lidi a ve městech,“ zmínil Gazdík, který žije v Suché Lozi.

Podobně jako jeho kolegové v karanténě řeší pracovní povinnosti z domova. „Svět se dá řídit po telefonu a e-mailu, musel jsem jen zrušit některé schůzky,“ naznačil Gazdík, jenž je zároveň krajským radní a má na starosti školství.

Goláň je podle svých slov potravinami předzásobený, protože nakupuje v Makru. „Jsme doma, nemáme žádné příznaky, ani rýmu. Čekáme na výsledek, abychom věděli, jak na tom jsme,“ hlásil Goláň.

Pokud bude jeho test negativní, mohl by se zúčastnit senátorské schůze příští týden. Otázkou ale je, jestli se bude konat. „Když budu negativní, mohl bych být v Senátu jediný prokazatelně zdravý,“ zmínil senátor.