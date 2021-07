Lidé ze zlínské Letné podali žalobu, schizofreniky v sousedství nechtějí

Záměr, který podle nich negativně ovlivní život na Letné, chtějí ještě zvrátit. „Věřím, že to město nakonec nepostaví,“ nastínil Ondřej Slováček, jeden z těch, kdo podali odvolání i žalobu k soudu.

Pro ni má více důvodů, hlavní je ale ten, že podle něho chce město stavět v rozporu s územním plánem. Místo na ulici bratří Sousedíků je určeno pro občanskou vybavenost a Slováček je přesvědčen, že město tam chce stavět byty.

„Město tvrdí, že jde o sociální službu, to je ale ohýbání zákona. Když tam bude potřeba pacienta dlouhodobě ubytovat, tak mu poskytnou ubytování,“ míní Slováček.



Město odmítá, že by ohýbalo zákon či porušovalo územní plán.



„Kdyby se více věnovali studiu projektu, tak zjistí, že se jedná o zařízení sociální služby, nikoliv sociální bydlení,“ reagoval náměstek primátora přes sociální oblast Aleš Dufek. „Dotyčný tady bude několik měsíců nebo rok, aby si zkusil, jaké to je, žít samostatně a pod dohledem. Pak půjde pryč,“ doplnil.



Podle něho je důležité, že soud nevyhověl lidem z Letné a nevydal po podání žaloby předběžné opatření, kterým by přípravy projektu zastavil. Žaloba tedy nemá odkladný účinek a město se může dál chystat na výstavbu, která by měla začít letos na podzim.

„To, že soud nepřiznal žalobě odkladný účinek, je velmi důležité. Podle mě by měl zamítnout i žalobu, protože veškeré připomínky jsou vyvrácené,“ míní Dufek.

Obyvatelé Letné se v žalobě ohradili i proti dalším věcem z rozhodnutí krajského úřadu, například proti tomu, že by zastavěním volné plochy novou budovou nemělo ubýt příliš mnoho zeleně, navíc když nad čtvrtí roste les.

Byty lidem umožní vrátit se do života

Dále třeba proti tomu, že už se na Letné staví nové objekty, takže tento nebude výjimkou. „Pouze se tady opravily dva půldomky, žádný nový se nepostavil,“ tvrdí Slováček.

To by se však mělo začít měnit zřejmě ještě letos. Město tady chce postavit objekty propojené krčkem za 36 milionů korun. V místě už řadu let působí zařízení Horizont, kde se duševně nemocní léčí ambulantně. Teď dostanou k dispozici jedenáct bytů, které jim mají umožnit vrátit se po léčení do běžného života.

Obyvatelům Letné také vadí, že nemají prostory pro scházení seniorů ani dětí, a právě ty by mohly podle nich být místo ubytování pro lidi, kteří trpí schizofrenií. Zdejší občané dříve dávali najevo i obavy z nemocných a jejich případné agresivity.

Podle Milana Antoše, ředitele Centra služeb postižených ve Zlíně, jež Horizont provozuje, se nemají čeho bát. Podle něho budou obyvatelé bytů dodržovat stanovený režim a budou pod dohledem 24 hodin denně.