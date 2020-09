Ve Zlíně odmítají byty pro lidi se schizofrenií, město ustoupit nechce

Proti němu ovšem přišlo odvolání od tří zdejších obyvatel. Případ tak řeší krajský úřad. Výstavba bydlení, kterého je ve Zlínském kraji nedostatek, se prozatím odkládá.

Část tamějších lidí se obává zhoršení kvality bydlení či zhoršení dopravy v ulici Bratří Sousedíků, kde mají dva nové objekty stát. Podle nich chce navíc magistrát stavět v rozporu s územním plánem a projekt účelově upravuje, aby tomu tak nebylo.

Na ploše na Letné je povolená občanská vybavenost, což je primárně určeno pro školy, nemocnice či služby.



„Neměl by tam být uzavřený prostor, který slouží jenom omezenému množství lidí. Původně město žádalo o výstavbu bytů, pak to změnilo na sociální zařízení,“ zmínil Ondřej Slováček, jeden z těch, který se odvolal.

Projekt také podle kritiků doznal tolika změn, že by město mělo zajistit nové vyjádření dotčených orgánů, jako třeba hygieniků. „Celkově jde o nevhodnou lokalitu, ve Zlíně jsou určitě lepší, třeba na Vršavě nebo na Jižních Svazích,“ podotkl Slováček.

Město ale říká, že jde o vhodný prostor. V místě už delší dobu působí zařízení Horizont, kde se duševně nemocní léčí ambulantně. Žádné potíže to nepůsobí.

„Jde o pečlivě zvolené a citlivé řešení, komunitní centrum tam funguje už několik let,“ reagoval radní přes sociální oblast Aleš Dufek (KDU-ČSL). Podle něj město územní plán neporušuje. „Jedná se o objekt sociálního určení, kde jsou byty a potřebné zázemí,“ vysvětlil.

Dufek si myslí, že lidé nové zařízení na Letné zkrátka nechtějí a všechny jejich kroky směřují k tomu, aby záměr co nejvíce oddálili. „Je velmi zvláštní, že město staví na svém pozemku a mluví mu do toho ti, kteří vlastníky nejsou. To už je dost silná káva,“ poznamenal zlínský radní.

Obyvatelé Letné, s nimiž zástupci radnice v minulosti jednali, dříve argumentovali obavou o své bezpečí, neboť jsou známy případy, kdy byli schizofrenici agresivní vůči okolí. Tuto námitku však už nepoužívají.

„Kdykoliv jsme to zmínili, byli jsme osočeni z toho, že jsme xenofobové. Rozhodli jsme se proto, že naše námitky postavíme na tom, co stavba v naší ulici způsobí,“ konstatoval Slováček.

Odvolání sepsala advokátní kancelář zastupitele Juráše

Zmíněné odvolání vypracovala advokátní kancelář Jaroslava Juráše, který je opozičním zastupitelem za hnutí Zlín 21. Juráš tvrdí, že neřeší své politické zájmy, ale jde o věcnou a právnickou problematiku.

„Obrátili se na nás lidé, abychom se podívali na to, jestli nebyla dotčena jejich práva stavebním záměrem města, jestli město postupuje legitimně a legálně. Přezkoumali jsme to a podle nás jsou v postupu města rezervy,“ sdělil Juráš, který se záměrem města nesouhlasí. „S územím bych nakládal jinak,“ přiznává. Odmítá však, že by šlo z jeho strany o střet zájmů.

„Je to podobné, jako by někdo byl poslanec a současně advokát a někdo by říkal, že proto nemůže nikoho zastupovat ve sporu proti České republice,“ uvedl Juráš.

Dufek je profesí také advokát a Jurášův přístup je podle něj otázkou jeho vnitřního postoje. Sám by do takového sporu coby obhájce nevstupoval. „Můžou na to ale být různé úhly pohledu,“ uznal Dufek.

„Mrzí mě, že se k tomu lidé takto postavili. Říkali jsme jim, že se nemají čeho bát,“ naznačil Milan Antoš, ředitel Centra služeb postižených ve Zlíně, jež zařízení Horizont provozuje. Podle něho budou obyvatelé bytů dodržovat stanovený režim a budou pod dohledem 24 hodin denně. Pokud ho poruší, půjdou hned pryč.

V kraji již navíc roztroušeně fungují byty, které obývají lidé s duševní poruchou. „A nenarušují tam soužití,“ řekl Antoš.