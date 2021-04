Protesty občanů nezabraly, Zlín letos začne stavět dům pro schizofreniky

Sepsali petici, podali odvolání proti stavebnímu povolení, na zasedání městského zastupitelstva dali hlasitě najevo svoji nespokojenost a nyní zvažují, že se obrátí na soud.

Přesto obyvatelé zlínské Letné zřejmě nezabrání tomu, aby v jejich čtvrti vyrostlo nové bydlení pro lidi s duševním onemocněním. V jedenácti bytech v ulici Bratří Sousedíků se schizofrenici budou pod dohledem učit samostatnosti, aby se mohli vrátit zpět do běžného života.

Výstavbu posvětil krajský úřad, když jen mírně pozměnil a potvrdil stavební povolení na dva objekty propojené krčkem za 36 milionů korun, jež chce město po několika odkladech začít stavět na podzim.

„Mrzí nás některé mýty a nepravdy, které projekt provází,“ řekl radní přes sociální oblast Aleš Dufek z KDU-ČSL.

„Nechceme Letnou diskriminovat, jak je nám někdy podsouváno, ale stavba je tam navržena z toho důvodu, že podobná služba zde dlouhodobě a bezproblémově fungovala. Nyní dochází pouze k ucelení spektra poskytovaných služeb,“ doplnil.

V místě už řadu let působí zařízení Horizont, kde se duševně nemocní léčí ambulantně. „Mrzí mě, že se k tomu lidé takto postavili. Říkali jsme jim, že se nemají čeho bát,“ uvedl opakovaně Milan Antoš, ředitel Centra služeb postižených ve Zlíně, jež Horizont provozuje.

Podle něho budou obyvatelé bytů dodržovat stanovený režim a budou pod dohledem 24 hodin denně. Pokud ho poruší, půjdou pryč.

Zvedne se vlna nevole, upozorňují místní

Obyvatelé Letné nejdříve dávali najevo obavy o svoji bezpečnost a poukazovali na případy agresivity schizofreniků vůči okolí. Později zase začali argumentovat tím, že místo není pro takové zařízení vhodné. Podle nich zhorší kvalitu bydlení a způsobí v ulici Bratří Sousedíků dopravní potíže, zejména při výstavbě.

„Když se začne stavět, budou tady jezdit nákladní auta, která budou rušit. Nebude tady ani kde parkovat, což donutí lidi, aby parkovali v jiných ulicích. Zvedne se vlna nevole, ale to už bude pozdě. Snažíme se proto na krátkozrakost záměru města upozorňovat,“ řekl tamější obyvatel Ondřej Slováček, který byl jedním z těch, již se odvolali proti stavebnímu povolení ke krajskému úřadu.

Rozhodnutí se mu nelíbí. „Doufali jsme, že kraj povolení nepotvrdí a že nás minimálně vyzve k tomu, abychom se k tomu vyjádřili. Udělal to ale formou vyhlášky na vývěsní desce těsně před Vánocemi, což považujeme za velmi nestandardní,“ naznačil Slováček.

„Přitom krajskému úřadu nic nebránilo v tom, aby nám elektronicky zaslal všechny podklady. Našim klientům tak nebylo umožněno se k podkladům rozhodnutí vyjádřit a došlo ke zkrácení jejich práv,“ dodal právní zástupce lidí z Letné Vojtěch Dolina ze zlínské advokátní kanceláře Juráš a partneři.

Vše je v souladu se zákonem, říká kraj

„Máme za to, že rozhodnutí je nesprávné i po věcné stránce. Záměr stavebníka není v souladu s územním plánem, jde proti principům památkové péče,“ popsal Dolina.

Kraj kritiku odmítá. Vzhledem k tomu, že se záměr dotýká více lidí, neobesílal všechny účastníky jednotlivě a vyvěsil dokumenty na úřední desce.

„Zástupce odvolatelů měl možnost se v odvolacím řízení seznámit s podklady rozhodnutí. Na jejich prostudování měl lhůtu 15 + 20 dnů. Vše proběhlo v souladu se zákonem,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Soňa Ličková.

Hejtmanství stavební povolení jen mírně pozměnilo, jinak v něm ale zásadní nedostatky nenašlo a potvrdilo ho. Slováček s právním zástupcem zvažují soudní přezkoumání postupu krajského úřadu.

Lidem chybí místo na setkávání

Obyvatelé Letné si rovněž stěžují, že ve své čtvrti nemají prostory, kde by se mohli scházet i děti či senioři. „Město Letnou stále zahušťuje službami, které neslouží místním občanům. Ale mělo by myslet i na ně,“ vzkázal Slováček.

Podle něho by k tomu bylo vhodné právě místo, kde má vyrůst ubytování pro schizofreniky.

Město se diskusi o prostorách pro místní nebrání. „Chceme občanům Letné vyjít vstříc, musejí ale zkonkretizovat své požadavky. Jejich objektivní problémy vyplývají také z toho, že bydlí v nejstarší baťovské čtvrti,“ poznamenal radní Dufek.

Nesouhlasí však s argumenty o tom, že objekt pro schizofreniky zkomplikuje dopravu na Letné. „Nemyslím si, že je to tak velká stavba, aby se doprava zhoršila nějak výrazně. Přijde mi, že to je svým způsobem zástupný argument,“ konstatoval Dufek. Podle něho lidé nové zařízení na Letné zkrátka nechtějí a všechny jejich kroky směřují k tomu, aby záměr města co nejvíce oddálili.

Celý problém se dostal i do politické roviny, protože obyvatele Letné zastupuje právní kancelář opozičního zastupitele Jaroslava Juráše z hnutí Zlín 21. Ten už dříve prohlásil, že neřeší své politické zájmy, ale jde mu o věcnou a právnickou problematiku.