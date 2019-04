Zlín chystá v části Letná bydlení pro schizofreniky, obyvatelé jsou proti

Když se před třemi lety dostala na veřejnost informace, že zlínská radnice chce ve čtvrti Letná vybudovat 11 bytů pro lidi se schizofrenií, tamní obyvatelé se proti tomu ohradili. Měli strach o svoji bezpečnost. Vedení města proto tento záměr pozastavilo.

Na nejbližším jednání zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek 25. dubna, se ale bude schvalovat rozpočtové opatření, které na tento projekt přesune 13 milionů korun. O čtyři dny později se potom uskuteční setkání zástupců radnice s lidmi ve škole na Letné, aby si celou věc vyříkali.

„Aktuálně se pracuje na projektu, který chceme lidem na setkání představit. Myslím si, že jejich obavy jsou neopodstatněné. Strach je dnes bohužel něco, co ovládá celou společnost, která však nikdy nebyla tak bezpečná, jako je teď,“ uvedl radní Aleš Dufek, který má sociální oblast v kompetenci.

Na Letné v ulici Bratří Sousedíků už 12 let funguje zařízení Horizont, kde se psychicky nemocní lidé léčí ambulantně. Dva sousední domky chce radnice přestavět za více než 30 milionů korun na startovací byty pro lidi se zkušeností se schizofrenií, kteří se po návratu z psychiatrické léčebny vracejí do normálního života.

„Klienti tady získají zázemí, které dnes schází. Proto považuji záměr za dobrý,“ podotkl Dufek.

Ředitel: Budou pod kontrolou

Obyvatelé Letné už před třemi lety sepsali petici, pod níž se podepsalo asi 500 lidí. Teď ji chtějí obnovit a pokračovat ve sbírání podpisů. A slibují, že přijdou i na jednání zastupitelstva, kde se bude schvalovat přesouvání peněz na tento projekt. Jejich hlavní námitka zůstává stejná: mají obavy o svoji bezpečnost.

„Je nám jasné, že město tento argument nebude brát v potaz a použije ho spíše proti nám ve smyslu, že nepřejeme léčbu nemocným lidem. Ale tak to není,“ řekl Ondřej Slováček, který petici organizuje.

„Teď sem klienti docházejí ambulantně a nemusí se tady déle zdržovat. Když ale získají byty, tak tady zůstanou. A kdo nám zaručí, že někoho nenapadnou?“ ptá se Slováček.

Podle Milana Antoše, ředitele Centra služeb postižených ve Zlíně, jež zařízení Horizont provozuje, budou obyvatelé bytů dodržovat stanovený režim. Pokud ho poruší, půjdou okamžitě pryč.

„Budou 24 hodin pod kontrolou, služba je takto daná zákonem. Budeme dohlížet například na to, jestli berou prášky. Pokud je někdo brát nebude, přerušíme s ním smlouvu, protože za něho nebudeme moci nést zodpovědnost,“ popsal Antoš. Totéž platí pro případy, kdy by klienti pili alkohol nebo brali drogy.

Podle Antoše ve Zlínském kraji akutně schází ubytování pro lidi s duševním onemocněním, ať už jde o domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení či sociální rehabilitace. „Na tuto skupinu lidí se zapomíná,“ naznačil ředitel. Výstavba jedenácti bytů by to měla alespoň částečně zlepšit.

Na setkání bude už pozdě, obávají se signatáři petice

Obyvatele Letné však straší některé tragické případy, kdy psychicky narušení lidé někoho napadli. V roce 2014 útočila žena se schizofrenií ve škole ve Žďáru nad Sázavou, kde zabila nožem šestnáctiletého studenta.

Ještě dříve duševně nemocný muž na Jižních Svazích ve Zlíně zabil v bytě mačetou svoji matku a vážně zranil otce. Podle Antoše se však většina nemocných, kteří něco špatného udělali, řádně neléčila, což se na Letné nestane.

Slováček zase argumentuje modelovým případem, že když si děti budou hrát venku a budou velmi hlučné, může to nemocného člověka rozzlobit. „Pak by mohlo dojít ke konfliktu,“ obává se.

Odpůrci odmítají výstavbu bytů i proto, že podle nich k tomu Letná není vhodná lokalita a ulice Bratří Jaroňků je příliš úzká. Už teď jsou na ní velké problémy s parkováním. Vadí jim také, že při výstavbě cestu poruší těžká technika. A pokud by ji město pak opravilo, bude to pro ně během rekonstrukce znamenat velké omezení.

Tyto i další věci by jim zástupci radnice chtěli vysvětlit na plánovaném setkání na konci dubna.

„Udělali jsme to i před pár roky a podařilo se řadu věcí objasnit, i když se tehdy projekt neuskutečnil. V tuto chvíli dáváme dohromady maximální množství informací, od stavebně technických po dlouhodobou statistiku kriminality na Letné,“ řekl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Otázkou však je, jestli se tamní obyvatelé nechají přesvědčit, aby nakonec souhlasili. Město přitom jejich ano k výstavbě bytů nepotřebuje.

„Nebudou s námi diskutovat, ale oznámí nám, co chtějí dělat, když předtím na zastupitelstvu schválí převod peněz. Setkání bude už pozdě,“ myslí si Slováček.

O tom, kdy by se mohlo s přestavbou dvou domů začít, je teď podle Dufka předčasné mluvit. Pokud by přípravy šly dobře, mohlo by to být na konci letošního roku.

VIDEO: Schizofrenikem na zkoušku: V hlavě mám zmatek, vše je rozostřené: