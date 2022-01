Nebudu machrovat, strach byl velký, říká biker Kalabus o extrémních sjezdech

Mimořádnou expedici na ruské Kamčatce absolvoval letos v říjnu, nezapomenutelné okamžiky si bude vychutnávat i nadále.

Se svým parťákem se pustil do projektu, při kterém projedou na kolech jako vůbec první Češi osm míst po celém světě. Výsledkem pak bude cestopisný dokumentární seriál pro Českou televizi.

„V dnešní době je to velice komplikované, ale mám v sobě dost vytrvalosti i ješitnosti, abych to plnění snů dotáhl do konce,“ říká nadšenec ze Vsetína, který je spoluzakladatelem Bike resortu Valašsko a autorem mnoha cykloprojektů v České republice.