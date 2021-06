Nedovedu si to vysvětlit, řekl pilot, jehož auto v Lopeníku vylétlo z trati

Michael Bartončík řídil pronajatý vůz Mitsubishi Lancer EVO IX v závodě poprvé. Spolujezdce mu při rallye dělal jeho bratr Josef Bartončík.

Pilot při čtvrtečním líčení uvedl, že před rally s vozem absolvoval seznamovací jízdy a ujel 100 až 120 kilometrů. „Měl jsem za to, že auto dostatečně ovládám. V té době jsem měl odjeto nejméně 50 závodů s vozidlem jiné třídy,“ řekl Bartončík.

Auto prošlo technickou přejímkou, před startem závodu začal podle Bartončíka foukat silný vítr. Až do chvíle, než přejel horizont, za kterým se havárie stala, probíhal podle něj závod normálně a auto se chovalo standardně.

Odmítl závěry znaleckého posudku, že začal za horizontem brzdit, což podle znalce nehodu způsobilo. „Absolutně vylučuji to, že bych se dotkl na horizontu brzdy. K čemu tam došlo, opravdu nevím,“ řekl Bartončík.

Na horizontu prý plně akceleroval. „Na konci horizontu se auto pod plynem spakovalo doleva, nešlo s tím dělat vůbec nic. Do meze, která byla nalevo, jsem narazil skoro kolmo. Nepodařilo se mi to auto kontrolovat. S bratrem jsme ani jeden nepochopili, co se stalo,“ uvedl Bartončík, který jel závod na uzavřené trati.

V kauze obviněn nebyl, byť podle policie se na nehodě kromě větru podepsala i jezdecká chyba. Při nehodě vůz smetl šest lidí u trati, čtyři zemřeli.

Bartončík po nehodě prohlásil, že jej hluboce poznamenala a už nikdy nebude závodit.

Vůz měl havárii s jiným pilotem už dříve

Závodní auto, s nímž Bartončík rally v Lopeníku jel, vážně havarovalo už na závodech v Českém Krumlově v roce 2010, kde s ním bourala posádka Jiří Šmíd, Jiří Venuš. Vůz tehdy podle Venuše narazil do stromu v rychlosti 152 kilometrů v hodině, příčinu nehody nezná.

„Byl tam lehký horizont, možná kořen od stromu, mohlo tam dojít k nadlehčení vozidla. Auto opustilo stopu, začalo tancovat po silnici a pak byl čelní náraz do stromu,“ řekl dnes u soudu Venuš.

Vůz bylo po havárii významně poškozený, nepoužitelné byly podle Venuše karoserie, diferenciály nebo brzdy. „Byla to totálka nehoda. To auto muselo projít generální opravou,“ uvedl Venuš. Na rally v Lopeníku podle něj tedy jelo de facto nové auto.

V případu je obžalovaný traťový komisař Petr Plášek, který podle obžaloby v rozporu se svými povinnostmi nevykázal dívky od trati. Jeho podmíněný trest už v minulosti zrušil odvolací soud. Obžalovaní jsou i předseda organizačního výboru závodu Bujáček, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel, hlavní činovník pro bezpečnost Miroslav Smolík a bezpečnostní delegát Václav Filip.

Podle státního zástupce porušili ustanovení mezinárodních sportovních řádů týkající se organizace rally, tvorby bezpečnostního plánu, zabezpečení míst na trati nebo kontrol před závodem. Za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví z nedbalosti všem hrozí až šest let vězení, vinu odmítli. Soud bude v dokazování pokračovat koncem srpna.

Tragédie, při níž zahynuly dívky ve věku mezi sedmi a 20 lety, se stala 10. listopadu 2012. V roce 2016 nepravomocně uložil okresní soud tehdy jedinému obžalovanému Pláškovi podmínku. Krajský soud ale rozsudek zrušil a věc vrátil k došetření státnímu zástupci, který později obžalobu rozšířil o další čtyři lidi.