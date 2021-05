Nadstandardně připravený závod, zaznělo u soudu k rally, kde zemřely divačky

Dnes se zabýval mimo jiné otázkou bezpečnostního plánu závodu. Ten zpracovala firma Rally Zlín, která pořádá mimo jiné Barum rally Zlín. Pořádáním automobilových soutěží se zabývají téměř půl století.

Podle Miloslava Regnera, jednatele Rally Zlín, byl celý závod na Lopeníku nadstandardně připravený.

„Safety plán jsme dělali, ale nebyli jsme jeho tvůrci. Postup, který tam je, je od pořadatele akce, my to přemalujeme na počítači a předáme do tisku. O safety plánu rozhoduje organizátor, my jsme zhotovitelé, případně opravíme chybu,“ vypověděl Regner, který má dvacetileté zkušenosti v pozici ředitele různých závodů i ve funkci sportovního komisaře.

„Neověřujeme, zda jsou informace správné, za to odpovídá organizační tým. Když se nám něco nezdá, nebo něco chybí, tak to diskutujeme,“ doplnil.



Regner u soudu přibližoval organizování automobilových soutěží v zahraničí, zkušenosti s tvořením bezpečnostních plánů, vysvětloval pojmy jako zakázaná zóna, divácký prostor nebo nebezpečný prostor.

„Termín nebezpečná místa je hodně široký. Musíte předpokládat, že na trati je spousta míst, kde může auto vyletět, a to je specifikováno v tom materiálu. Bodů, co je nebezpečné, je strašně moc. Důležité je, jak se mají chovat diváci,“ konstatoval dnes u soudu Regner.

Kromě už souzeného traťového komisaře Petra Pláška, jehož podmíněný trest zrušil odvolací soud, jsou obžalovaní organizátor závodu Petr Bujáček, hlavní činovník pro bezpečnost Miroslav Smolík, vedoucí rychlostní zkoušky Josef Nášel a bezpečnostní delegát Václav Filip. Hrozí jim až šestileté vězení.

„Bujáček byl v rámci přípravy automobilové soutěže odpovědný za to, že jsou lidé dostatečně proškolení. Po dohodě se Smolíkem nevymezil zakázané zóny či prostory, ačkoliv jinde toto použili, a hranici umístili na stromech. Neučinil potřebná opatření k tomu, aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku,“ uvedl už dříve státní zástupce Tomáš Pindur.

„Hlavní příčinou této nehody byl technický stav vozidla, to je zřejmé,“ reagoval na tato slova ve své dřívější výpovědi Petr Bujáček.

„Jako předseda organizačního výboru jsem žádná pravidla, doporučení ani zákony neporušil. Naopak jsem inicioval další opatření k celkovému hladkému průběhu. Tragédie se odehrála po všech schválených kontrolách, nemohl jsem tomu zabránit. Cítím se nevinný ve všech bodech,“ doplnil v prosinci 2019.

Chybělo vymezení některých zakázaných zón

Smolík podle něj na rozdíl od jiných lokalit na inkriminovaném místě, které bylo v bezpečnostním plánu rally vyhodnoceno jako nebezpečné, nevymezil zakázané zóny výstražnými cedulemi ani k tomu nevyzval Pláška.

„Filip jako bezpečnostní delegát s povinností kontroly bezpečnosti diváků projel trať, ale také neposkytl informaci Pláškovi o zakázaných zónách a dvacet minut nijak nereagoval na to, že u přístupové cesty k domu není nijak označená zakázaná zóna,“ upozornil při předchozím jednání Pindur.

Nášel coby vedoucí rychlostní zkoušky zase Pláška podle státního zástupce pouze v rámci školení poučil o obecných povinnostech, aniž by je aplikoval na konkrétní stanoviště.

„Bujáček mě v den závodu požádal, zda bych nedoškolil pár lidí, kteří tam předtím nebyli. Tak jsem souhlasil, přečtu desatero bezpečnostní, podle svého nejlepšího svědomí jim řeknu, co a jak, na co si dát pozor. Dělal jsem doškolování pořadatelů už vícekrát a vše bylo v pořádku. Bezpečnostní plán koloval při školení mezi lidmi. Kdo chtěl, mohl se zeptat na podrobnosti. Myslím, že jsem je poučil dostatečně,“ hájil se také v prosinci Josef Nášel.

„Traťový komisař má přikázáno vykazovat diváky z nebezpečných míst. Když tam byly osoby, měl je hned vykázat. Kdyby nechtěly jít, tak měl volat třeba mně,“ vypověděl.

Soud začal v únoru roku 2014

„Plášek jako traťový komisař nedbal náležité opatrnosti a z bezprostřední blízkosti závodní trati nevykázal divačky, které tam čtrnáct minut stály. Nesledoval průjezd závodních vozů a nedbal na bezpečnost diváků,“ poznamenal žalobce.

Soud se případem smrti čtyř dívek při rally na Lopeníku zabýval od února 2014. Jediným obžalovaným byl Plášek, který na závodech dohlížel na bezpečnost diváků coby traťový komisař.

Soudce Přibyl ho po roce odsoudil za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví k podmíněnému osmnáctiměsíčnímu trestu. Plášek podle něj nevykázal divačky z míst těsně u trati a následně do nich ve vysoké rychlosti narazilo závodní auto. Všechny na místě zemřely.

Rozsudek ale nenabyl právní moci, a teď se před soudem bude kromě Pláška zpovídat i zmíněná čtveřice.

„Došlo k selhání jednotlivce, nikoliv systému, kontroly, bezpečnosti nebo zabezpečení závodu. Stíhaní lidé nenesou zodpovědnost za lidskou chybu. Stojíme za nimi a mají naši podporu,“ prohlásil před časem generální sekretář Autoklubu ČR Tomáš Kunc.