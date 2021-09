Úroda švestek bude slabší než loni, pálenice přesto čekají dlouhou sezonu

Předloňský rok byl mimořádně slabý, loňský naopak někde až výborný. Letošek spadá, pokud jde o sklizeň švestek, do průměru. Sadaři nejásají, ovšem dobře vědí, že bylo i hůře. Plodů na slivovici by mělo být dost a pálenice počítají s dlouhou sezonou.

Otázka je, jak na tom bude ovoce s cukernatostí. Na dozrávání by potřebovalo sluneční paprsky a méně vody, srpen byl ale chladný a deštivý, což navíc nahrává chorobám. Ty mohou výnosy z úrody ještě srazit dolů.

„Zpočátku to vypadalo tak, že úroda bude velmi slušná, ale jaro bylo poměrně studené, takže létalo málo včel a zvláště některé odrůdy stromů se špatně opylovaly. Byla příliš krátká doba, kdy bylo opravdu teplo,“ přiblížil sadař Rostislav Kubáček ze Střílek.

Minulý rok sklidil v sadech 90 tun švestek, letos to bud méně, možná kolem 50 tun. „Teď ještě hodně prší, takže uvidíme, jaké budou nakonec ztráty,“ podotkl Kubáček.

Zmínil také loňskou velkou úrodu a fakt, že stromy mohly být unavené, protože násada květů byla letos poloviční. A pak přišlo už zmíněné chladné jaro. Vlivů je vždy více a souvisí spolu. „Strom má paměť. Když chce člověk zhodnotit letošní rok, musí počítat i poslední tři roky,“ řekl Kubáček.

„Loni byla úroda trochu nad průměrem, letos jsme na 60 až 70 procentech. Bylo chladné jaro a u některých odrůd došlo ke špatnému opylování,“ potvrdil sadař Aleš Marčík ze Žlutavy.

Ten už začal se sklizní prvních raných odrůd. „Člověk musí být spokojený, protože to vždycky může být i horší,“ ví Marčík. Poslední mimořádně špatný rok, kdy někteří pěstitelé neměli téměř žádnou švestku, byl 2019. Letošek je oproti němu pořád dobrý.

Kvůli opylování stromů nakupují čmeláky

Před dvěma lety květy zničily květnové mrazíky. Letos přišly nízké teploty v dubnu, když byly květy ještě zavřené, takže počasí odolaly. Ovšem pěstitel David Ryšavý, který má sady švestek v Komni, hlásil, že tam mrazíky částečně poničily i uzavřené květy.

„Část květů zmrzla, úroda bude proto slabší než loni, což byl extrémně dobrý rok, ve kterém jsme sklidili kolem 30 tun švestek,“ předestřel Ryšavý.

Letos může být úroda na 80 až 90 procentech loňské. V Komni nakupují čmeláky, aby se podařilo stromy opylovat i za chladných jar, kdy se včelám nechce moc létat. Jejich populace se stále rozšiřuje. Ovšem už na začátku jara bylo zřejmé, že je květů méně.

Dozrávání se ještě může protáhnout

Letos stromy oproti dřívějším létům neohrožovalo sucho. Pršelo hodně na jaře i v létě. Deštivé a nepříliš teplé počasí panuje i téměř celý srpen, což pěstitelům ale už takovou radost nedělá.

„Když nebude svítit slunko, nebude v plodech vznikat tolik cukru,“ upozornil Ryšavý. „Vláha je dobrá, ale všeho moc škodí,“ podotkl Marčík. Podle něho je to pořád lepší, než kdyby bylo sucho, protože k tvorbě cukru je potřeba voda. Pokud nebude svítit slunko, dozrávání se ještě protáhne, přičemž už teď má zpoždění téměř dva týdny.

Vlhké počasí také přeje chorobám, především monilióze. Když jsou ve vlhku dva plody na stromě opřené o sebe, mohou začít zahnívat. Pěstitelé by proto měli stromy ochraňovat postřiky. „Nedají se ale stříkat pořád, udělám tak jeden dva postřiky,“ sdělil Marčík.

„Kdybychom ovoce neošetřovali, tak polovinu úrody necháme shnilou v sadě. Plodům stačí i silná rosa a mohou začít hnít,“ naznačil Kubáček.

Pálenice se chystají, lidé už vozí kvas

Pěstitelé ale věří, že nakonec nebudou ztráty tak veliké. A přestože se říká, že dokud nejsou švestky v bečkách, není vyhráno, někteří už se objednávají do pálenic.

„Říjen a listopad máme celkem obsazené. Pátky a soboty máme beznadějně plné až do konce roku, lidé chtějí pálit hlavně o víkendu, mají hodně trnek,“ řekla Zdena Chalupová z pěstitelské pálenice v Březnici.

Ta už je otevřená, lidé do ní vozí kvas zejména z mirabelek a švestek, občas i z meruněk, pokud někomu na jaře nepomrzly květy těchto stromů, což se stalo na velké části kraje. Březnická pálenice si loňskou sezonu protáhla kvůli velkému zájmu až do letošního února. Podobný scénář by se mohl opakovat letos. První objednávky má pálenice už na leden 2022.

„Rok bude asi dobrý. Ani nejhorší, ani nejlepší, možná zlatý střed,“ dodala Chalupová.