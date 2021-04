V sadech u Buchlovic plály ohně, ovocnáři se snaží zachránit úrodu meruněk

Meruňky rostou v sadech společnosti Lukrom v Buchlovicích zhruba na jednom hektaru. Ovocnáři tam pěstují 600 stromů raných odrůd Pinkcot a Goldrich, které v uplynulých dnech částečně začaly kvést.

Kvůli poklesu nočních teplot pod nulu mezi nimi sadaři rozdělávali ohně už v noci na středu. Pokračovat v tom chtějí také v noci na pátek, kdy má znovu mrznout.

„Už jsme to tak dělali loni, kdy jsme úrodu stejně nezachránili, protože mrzlo čtyři dny v kuse. Letos to vypadá, že už by takový mráz být nemusel,“ uvedl ředitel společnosti Karel Čadek.

K ohřívání vzduchu využívají sadaři bečky naplněné dřevem. Ty jsou šachovnicově rozmístěny mezi ovocnými stromy. Dřevo zapálí pracovníci ve chvíli, kdy okolní teplota klesne k nule, což v těchto dnech bývá obvykle kolem půlnoci. Ohně pak udržují zhruba osm hodin.

„Díky ohni se teplota kolem beček zvedne o pár stupňů. Kdyby bylo minus deset, tak je to zbytečné. Pokud ale jsou ty tři čtyři stupně pod nulou, může to pomoci,“ řekl Čadek.

Na meruňkách, které zatím z ovocných stromů v sadech vykvetly jako jediné, otevřených zhruba 30 procent květů. „Zavřené květy bychom uchránit mohli, u otevřených je to otázka. Kdybychom zachránili 70 procent květů, tak by pořád mohla být plná úroda,“ doplnil ředitel Lukromu.

Zatímco ve středu a čtvrtek klesaly k ránu teploty ve Zlínském kraji k minus třem stupňům Celsia, v noci na pátek to může být až k minus pěti stupňům, v údolích i k minus sedmi stupňům Celsia. V dalších dnech by se podle meteorologů mělo oteplit, v noci na sobotu očekávají pokles teplot už jen k nule.

Loni touto dobou už mrazy květy stromů zničily

Minulý rok v tuto dobu už byli sadaři zklamaní, protože už bylo jasné, že ranní mrazíky stihly poničit květy meruněk, takže tohoto ovoce bylo loni méně. Letos stromy zatím nejsou rozkvetlé tak, jako loni, navíc mrazy nejsou prudké.

Ovocnář Jiří Karger, který pěstuje meruňkové stromy v Nětčicích, zatím naměřil maximálně tři stupně pod nulou. „To je docela v pohodě,“ potvrdil Karger.

„Meruňky teprve začínají rozkvétat, takže mrazy zatím nedělají velké problémy. V uzavřeném poupěti květy přežijí. Pokud budou některé poškozené, dojde jen k jejich redukci, což se projeví v lepší kvalitě plodů. Na jihu meruňky víc nakvétají a může to tam být horší,“ doplnil.

„Meruňky začínají nakvétat, květy jsou z velké většiny zavřené. Ještě je brzy to hodnotit,“ zmínil sadař Aleš Marčík ze Žlutav. V noci na středu naměřil minus pět stupňů, takový mráz trval asi hodinu. „Některé otevřené květy to mohlo poškodit, možná i zavřené. Ukáže se to za pár dní,“ naznačil Marčík.

Pokud však přijdou mrazíky později, může být hůře. „Když jsou malé plůdky meruněk, tak je můžou poškodit teploty jen mírně pod nulou. Plod už není v šupince a je velice citlivý,“ předestřel Marčík.

V minulých letech přicházely mrazíky ještě na začátku května a likvidovaly také už rozvíjející se květy švestek. Další ovoce – jako právě švestky nebo jabloně či hrušně – bude rozkvétat později.