Po loňské bídě čekají sadaři dobrou úrodu, mrazíky meruňky nepoškodily

Sadařům nahrálo, že navzdory předpovědím meteorologů dnes ráno nemrzlo a rozkvetlé dřeviny tak neutrpěly újmu.

„Loni nám zmrzly všechny meruňky, takže doufám, že letos to bude o hodně lepší. S jistotou to budeme vědět tak za měsíc. Ale jestli by na stromech zůstalo 70 procent květů, tak je to vlastně plná úroda, protože více než 50 procent nemůžete nechat přejít do plodů,“ přiblížil Karel Čadek, ředitel společnosti Lukrom, která má u Buchlovic sad se zhruba 600 stromy.

„Pokud už nepřijdou mrazíky, meruňky by letos měly být,“ doplnil.

Když letos kolem Velikonoc přišlo ochlazení, někde doprovázené i sněžením, v meruňkových sadech Lukromu zapalovali mezi stromy ohně v sudech, aby předešli škodám. Pomohlo to. „Teď už jsme ohně nedělali, mrazíky byly jen krátkodobé,“ poznamenal Čadek.

Právě noci zkraje minulého i tohoto týdne byly pro sadaře hrozbou. Čekali, jak silné mrazy budou a jaké škody způsobí. Nakonec byly ale mírnější, než čekali. Takže úroda je zachráněna, alespoň prozatím. Podle předpovědi se přízemní mrazíky dají očekávat ještě ve čtvrtek.

„Nevidím, že by to způsobilo nějaké větší škody. Ani neproběhla probírka květů. Možná jen lokálně. Zatím to vypadá dobře,“ přiblížil ovocnář Jiří Karger, který pěstuje meruňky v Nětčicích.

„Pokud ovocné stromy kvetou, jsou schopny přežít i minus čtyři stupně. Teploty teď byly kolem minus dvou či tří stupňů. Plůdky drží, protože mají ‚šatičky‘, ještě z nich neopadaly květy, které je chrání,“ vysvětlil Karger.

V letošním roce se oteplovalo postupněji. Zatímco loni přišly první jarní teploty už na konci února, letos to bylo později, což sadaři jen vítají.

Letos je normální rok, těší sadaře

„Letošní průběh se více blíží normálu, loni to bylo urychlené. Takto nám to vyhovuje více. Snad bude úroda lepší než loni, kdy nám většina stromů zmrzla,“ přeje si sadař Aleš Marčík ze Žlutav. Loni měl meruňky jen z jednoho hektaru z osmi.

„Letos asi polovina květů pomrzla, ale to pořád považuji za dobré. Škody způsobily mrazíky kolem Velikonoc. Někde zmrzl celý strom, nebo na něm zůstalo jen pár plodů, někde jenom polovina,“ předestřel Marčík.

Pro letošek může být komplikací snad jen to, že s ohledem na nižší teploty nelétá tolik včel, které by rozkvetlé stromy dokázaly opylovat. „Meruňky jsou však částečně samosprašné. Většina odrůd je takových, stačí jim vítr. U nich tolik nevadí, když nelétají včely,“ dodal Karger.