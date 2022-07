Restaurace v kraji zdražují. Lidé si nosí jídlo z domova a šetří i na pivě

Podle odborníků restauračním zařízením nezbude, než se tomuto nepříznivému trendu přizpůsobit. „Hospody musí zásadně změnit své koncepty, jinak budou mít na podzim velké problémy,“ míní zástupce gastronomů z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Luboš Kastner.

Některé podniky ve Zlínském kraji tento trend potvrzují, jiné upozorňují na to, že pokles návštěvnosti může být způsobený letními prázdninami, kdy je více lidí na dovolené. „Úbytek hostů je patrný,“ konstatoval Zdeněk Babulík, jenž ve Zlíně provozuje restauraci Myslivna a dva podniky v Interhotelu Zlín (dříve Moskva).

„Jsou lidé, kteří chodí trvale. Pak jsou ale lidé, kteří už nechodí pětkrát týdně na oběd, ale jenom třikrát, čtyřikrát. Také večerní jídlo se omezilo,“ všiml si.

Pokles prodaných obědů odhadl ve srovnání s rokem 2019 o téměř 40 procent. Alespoň trochu pomoci si hodlá akcemi se slevami 20 procent, od pondělí do čtvrtka, od 17 do 20 hodin. Lidé ale šetří i na pivu.

„Když je horko, je to dobré. Ale když si někdo dával pět piv, tak si dá jenom čtyři,“ řekl Babulík.

„Pokles máme jako o prázdninách. Lidé chodí, ale je to strašně nevyzpytatelné. Jeden den vydáme 140 obědů, další den 250 nebo 300. Těžko se odhaduje, kolik jídla udělat,“ přiblížil Petr Šenkeřík, který má ve Zlíně restauraci Canada Pub a pivnici U Osla.

Vracíme se do časů korony, říkají restauratéři

„Máme mnohem méně lidí. Ale nedokážu říci, zda lidé šetří, nebo jsou prostě jen prázdniny a nechodí do práce. Myslím si, že se to ukáže až v září,“ poznamenala vedoucí zlínské Bistrotéky Valachy Simona Stavjaňová.

Podle ní ale má logiku, že lidé začínají v horších časech šetřit na návštěvách restaurací, což je pro ně sice příjemná, ale zbytná věc.

„Až budou přemýšlet, kde ušetří, bude to na kultuře, sportu, restauracích,“ uvažuje Stavjaňová. „Vracíme se tam, kde jsme byli za korony, kdy si lidé více vařili sami.“

Průzkum ukázal, že tyto časy už opravdu nastávají. „Už nyní vidíme, že až 33 procent respondentů si nosí do práce vlastní jídlo v krabičkách,“ zmínil konzultant výzkumu trhu Miroslav Fous.

Každý desátý kvůli ceně oběd vynechá úplně. Hlavním faktorem, na základě něhož se lidé rozhodují, zda poobědvají v restauraci, je právě cena. Dále jde o blízkost podniku, rychlost obsluhy, kvalitu a chuť jídla a dostupnost zvýhodněných menu.

Zřejmě právě cena je to, co přitahuje návštěvníky do zlínské jídelny U Barcuchů, kde polední menu bez polévky nestojí více než 109 korun.

„Nebyli jsme nuceni tolik zdražovat, takže na to asi lidé slyší. Jsme ve vlastní budově a náklady nám zatím tolik nevzrostly,“ řekl majitel podniku Jiří Barcuch. „Pondělí bývá slabší, ale jinak je to celkem stabilní. I když lidé budou nejdříve šetřit na jídle v restauracích, nás to zatím moc nepostihlo,“ doplnil.

Na podzim se situace může ještě zhoršit

Podle odborníků budou úspěšně fungovat hlavně podniky, které nabídnou buď nejlevnější služby, anebo zážitek.

„Podniky musí být buď nejlevnější, nebo nejlepší,“ prohlásil Kastner. Očekává také, že na podzim bude situace ještě horší. Hostů bude zřejmě stále ubývat s tím, jak lidé budou více utrácet za energie na vytápění. Náklady ale rostou také hospodským, kteří však nemohou tak zdražovat, protože by přišli o hosty. „Kdybych zdražil tak jako energie, bude meníčko stát 250 korun,“ poznamenal Šenkeřík.

Od začátku roku většina podniků ceny zvedla o 10 až 20 procent. Hranice poledního jídla je podle některých hospodských 149 korun, více zdražovat nechtějí. Musí však hledat způsoby, jak situaci čelit.

„Dnes dáváme 140 gramů masa, ostatní mají jen 100 gramů, tak taky půjdeme na 100 gramů. Do toho budeme šetřit, kde se dá,“ nastínil Babulík. „Nejsme nejlevnější, ale sázíme na kvalitu,“ vzkázal.

Je ale možné, že některé podniky zkrachují. „Přežijí spíše ty, kam chodí stabilizovaná střední třída a trochu vyšší. Lidé s nižšími příjmy, kteří navštěvují levnější podniky, přestanou chodit úplně,“ myslí si Stavjaňová.

Dalšímu zdražování se hospody nevyhnou, ale bude záležet na tom, jak velké bude. A jak na něho zareagují hosté.

„Věřím, že přežiju, ale začíná to být horší než při covidu, kdy nám aspoň dávali dotace. Budeme muset ještě zdražovat,“ tuší Šenkeřík.

„Lidé budou chodit na obědy třeba jen uprostřed týdne a v pondělí a v úterý si budou nosit jídlo z domova. Budeme to ale muset nějak zvládnout,“ podotkl Barcuch.