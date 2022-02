Zlínské hospody se plní pomalu, hosté šetří na jídle a vypijí méně piv

Provozovatelé restaurací a hospod ve Zlínském kraji doufají, že už mají nejhorší časy kvůli koronaviru za sebou. Když museli loni na podzim začít kontrolovat hosty zda jsou očkovaní, klesla jim návštěvnost někde až o 80 procent.

Po nedávném zrušení této povinnosti a skončení jarních prázdnin, které byly ve Zlínském kraji předminulý týden, lidé zase pomalu hledají cestu k hospodským stolům – ať už na obědy, nebo na pivo.

„Nárůst je 20 až 25 procent, je to pozvolné,“ hlásil Zdeněk Babulík, který ve Zlíně provozuje restauraci Myslivna a dva podniky v Hotelu Moskva.

„Očekávám, že se to zlepší s tím, jak se otevřou jarní zahrádky. Kdybych nebyl optimistou, tak hospody zavřu. Vydrželi jsme dva roky, stálo nás to spoustu peněz. Věřím, že se to zase vrátí do normálu,“ doufá Babulík stejně jako další hospodští v lepší časy. Na ty už snad začíná svítat. I když ne náhle.

„Vracíme se zpátky do původních předcovidových kolejí, začíná být důvod k mírnému optimismu,“ řekla Simona Stavjaňová, vedoucí Bistrotéky Valachy. Tam se návštěvnost uplynulý týden zvýšila podle tržeb o zhruba 15 procent.

„Tak za 14 dní bychom se mohli vrátit do normálu. Jsem přesvědčená, že lidé potřebují trochu více času, aby si přivykli a přestali se bát chodit do restaurací,“ odhadla Stavjaňová.

Na oběd levnější jídlo, večer méně piv

Ale nejde pouze o obavu o zdraví. Mnoho lidí zřejmě také zvažuje, co všechno si můžou dovolit, neboť prudce rostou ceny energií a nahoru letí inflace. Proto může nějaký čas trvat, než zjistí, jak moc mohou utrácet. Babulík si všiml, že jsou hosté obezřetnější více než dříve, pokud jde o útratu.

„Lidé utrácejí méně, jsou spořivější. Dávají si levnější jídla na oběd a večer vypijí méně piv,“ přiblížil Babulík.

„Dopadá to na všechny,“ poznamenala ke zvyšování cen energií Stavjaňová. Podle ní ale není zatím v útratách jednotlivých hostů Bistrotéky Valachy patrný výrazný propad.

„Na hodnocení je ještě brzy, nárůst hostů máme zatím kolem 20 procent. Ve srovnání s mimocovidovým obdobím jsme se dostali na 60 až 70 procent,“ naznačil Jiří Lefan, který vlastní nebo provozuje sedm podniků v regionu. Z toho například Plzeňskou restauraci a Budvarku ve Zlíně. Podniky v Holešově nebo v Chropyni už kvůli slabému zájmu zákazníků uzavřel.

„Uvidíme, jak to bude vypadat za dva tři týdny. Nevěřím ale, že se ještě dostaneme na úroveň, kde to bylo. Doufám, že budeme alespoň na 80 procentech a budeme schopni fungovat,“ přeje si Lefan. „Bohužel proděláváme a musíme to dotovat ze svého, půjčili jsme si na všechny podniky 2,8 milionu korun,“ spočítal.

Místo covidu straší inflace a zdražování

„Rozdíl je zatím malý. Jeden den je lepší, druhý stejný jako dříve. Návštěvnost se zvedla možná o 10 procent,“ poznamenal Jiří Barcuch, majitel zlínské restaurace U Barcuchů. Podle něho se pokles vždy projeví okamžitě, návrat alespoň přibližně k normálu však trvá mnohem déle. V současné době zejména z ekonomických důvodů.

„Strach z nákazy už téměř není, roušky skoro nikdo nenosí. Lidé ale nevědí, co způsobí inflace a zdražování,“ myslí si Barcuch. „Květen a červen už by mohly být silnější měsíce,“ věří.

Hospodští se někde snaží lákat zákazníky na různé věci. Babulík sázel uplynulý víkend na zabijačkové speciality. Zlínská Hospůdka U Kovárny zase pořádala tradiční Lešetínský fašank.

„Vždycky říkáme, že fašank bývá zlom a po něm už je to jenom lepší. Snad to tak bude i letos,“ přeje si majitelka Hospůdky U Kovárny Zuzana Baťová. Hostů má od začátku minulého týdne více, ovšem zatím ne výrazně, plno nemívá. „Myslím si ale, že lidem bude chybět sociální kontakt. Není to jenom o tom, že si pivo vypijí doma. A záleží také na počasí. Když je hezky, chodí více hostů,“ dodala Baťová.