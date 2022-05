Dobré časy už byly, teď lidé šetří, míní hospodští ve Zlínském kraji

Lidé se do hospod a restaurací vracejí ve stále větším počtu, k čemuž s příchodem teplejšího počasí přispělo i otevření zahrádek. Ovšem přišly také další komplikace: mimořádné zdražování energií i potravin, což znamená, že lidé začínají šetřit a podniky zdražovat.

„Situace se zlepšila, zahrádky přitáhly další lidi. Ale ještě to není ono, protože v osm hodin večer se polovina hostů přemístí dovnitř a ostatní odcházejí domů,“ předestřel Zdeněk Babulík, jenž ve Zlíně provozuje restauraci Myslivna a dva podniky v Hotelu Moskva. „Ohledně tržeb jsme lehce nad sedmdesáti procenty, ještě nejsme na úrovni roku 2019,“ odhadl.

„Hostů chodí více, hlavně na obědy, není to ale stejné jako předtím. Lidé se naučili jíst i pít doma,“ upozornila majitelka zlínské Hospůdky U Kovárny Zuzana Baťová. „Myslím si, že dobré časy v našem oboru už byly,“ dodala.

Také další provozovatelé říkají, že se návštěvnost a tržby zlepšily, ale potvrzují rovněž to, že kvůli nárůstu cen energií, většiny potravin a průběžně i mezd museli v posledních měsících zdražovat. A zákazníci možná také proto méně utrácejí.

„Lidé chodí více na obědy i odpoledne a večer na pivo, ale tržby pořád nejsou takové. Asi jsou opatrnější, možná už tolik neutrácejí,“ tuší Petr Šenkeřík, který má ve Zlíně restauraci Canada Pub a Pivnici U Osla.

„Je to vidět naprosto jednoznačně. Lidé přijdou a dají si třeba méně piv než dřív,“ všiml si Babulík, který odhadl zdražení ve svých podnicích za posledního půl roku, pokud jde o pivo a obědové menu, o 16 procent.

Jiří Barcuch, majitel zlínské restaurace U Barcuchů, letos zvedl ceny o víc než 10 procent. „Během týdne zdražilo například vepřové maso až o sto procent. Ale u obědového menu musíte hlídat každou korunu,“ nastínil Barcuch, podle něhož jsou zákazníci také šetrnější, než bývali. „První, na čem lidé šetří, jsou hospody,“ myslí si Baťová.

Květen a červen pro ni bude lepší než zima či jaro, ale léto už tolik ne, i když by mělo. Ve Zlíně nejsou studenti a obyvatelé města jezdí po dovolených. „Trochu s obavami očekávám, co všechno s sebou přinese vlna zdražování a inflace, protože lidé na to nejsou úplně připraveni,“ míní vedoucí zlínské Bistrotéky Valachy Simona Stavjaňová.

Podle ní lidé začnou šetřit nejdříve na požitcích, mezi něž lze počítat volnočasové aktivity a právě i návštěvy restaurací. Zatím to příliš vidět není, naopak hosté začali ve větší míře chodit například na snídaně. Večerní návštěvnost však stále není optimální. Tržby se pomalu blíží předcovidovému normálu. Ani Bistrotéce ale nezbylo nic jiného než zvednout ceny, byť ne plošně.

Nárůst cen nelze přenést na zákazníky

„Dostali jsme se do situace, že jsme některé položky zdražit museli, ale nebylo to něco, kvůli čemu by k nám lidé přestali chodit na obědy,“ je přesvědčená Stavjaňová.

„Návštěvnost se zvýšila a tržby se stabilizovaly, ale marže jsou o něco nižší,“ shrnul situaci Jiří Lefan, který provozuje čtyři podniky ve Zlíně, například Plzeňskou restauraci nebo Budvarku. Ještě loni jich bylo osm, i mimo Zlín, některé však prodal, jiné pronajal, protože se jim nedařilo. Podle Lefana nebylo možné přenést nárůsty cen, zejména některých potravin, stoprocentně na zákazníky, protože by se jídla neúměrně zdražila a byla neprodejná.

„Tržby jsou zhruba stejné, jaké bývaly dříve, ale tím, že je vše dražší, jsou o něco nižší. Téměř se to však už srovnává, i co se týká návštěvnosti. V pátek a v sobotu si člověk bez rezervace už nesedne,“ naznačil Lefan.

„Zdražením jsme nepokryli všechny rostoucí náklady, takže snižujeme marže. Uvidíme, jak to zvládneme dlouhodobě,“ podotkl Barcuch. Podle něho se oproti zimnímu období zvedl zájem o cateringy, pořádaní oslav či svateb. „Oslavy máme nasmlouvané do konce léta. Počkáme si, co bude na podzim,“ řekl Barcuch.

Podle některých hospodských se situace už do časů před koronavirem nevrátí a restaurace budou pro lidi dražší a možná ne tak plné. „Budeme se více přibližovat západnímu systému restaurací a bude se muset ještě více zdražit. A kromě zdražení se bude třeba velmi dbát na kvalitu,“ naznačil Babulík.