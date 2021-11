Restauracím ve Zlínském kraji ubyla třetina hostů, hygiena chystá kontroly

Podle nařízení vlády musí personál v hospodách od začátku listopadu kontrolovat u hostů potvrzení, že jsou plně očkovaní, mají negativní test nebo prodělali v posledních 180 dnech covid-19. V řadě restaurací obsluha automaticky kontroluje bezinfekčnost pomocí aplikace Tečka, jinde se hostů ptají, zda prodělali vakcinaci.



„Obsluha hosty kontrolovala u stolu i u dveří, podle toho, jak to stíhala. Všichni lidé měli doklad o očkování nebo o testu. Hostů jsme ale měli jednoznačně méně,“ shrnul Petr Šenkeřík, který má ve Zlíně dvě restaurace – Canada Pub a Pivnici U Osla.

„Otravuje to nás i hosty. Je to práce navíc, ale musíme to dělat,“ doplnil.

Podobnou zkušenost mají i další lidé z branže. „Jestliže v pondělí byl přes poledne pokles 30 procent, v úterý už 40 procent,“ hlásil Zdeněk Babulík, který provozuje zlínskou restauraci Myslivna a dva podniky v Hotelu Moskva. Večer podle něj nechodil na pivo téměř nikdo.

„Je to katastrofa, polovinu personálu jsem poslal domů,“ řekl Babulík.

Pokles návštěvnosti podniky bolí

„Obávali jsme se, že kontroly budou zdržovat provoz restaurace, to se nestalo. Co nás ale bolí, je pokles návštěvnosti. Ještě jsme nedohnali ztráty z lockdownů a tržby nám – nikoli naší vinou – opět klesly,“ posteskla si vedoucí zlínské Bistrotéky Valachy Simona Stavjaňová.

Do hospod zřejmě přestali chodit lidé, kteří nejsou očkovaní a nechtějí se nechat testovat. Vyhlídka na to, že se situace brzy zlepší, je tak pro restaurace nejistá.

„Máme zatím propad 40 procent, nečekali jsme tak vysoké číslo,“ podotkl Jiří Barcuch, majitel zlínského podniku U Barcuchů. „Lidé se stravují doma nebo chodí do rychlého občerstvení,“ uvažuje.

Při návštěvě fast foodů se totiž nemusí předkládat doklad o očkování či testování. Také v klasických hospodách se zvýšil prodej jídla do krabiček, které si lidé přijdou vyzvednout. To jim ale ztráty nevykompenzuje.

Provozovatelům hrozí tisícové sankce

Navíc musejí počítat s kontrolami hygieniků a policie, protože počty nakažených koronavirem stále rostou. Ve Zlínském kraji se velké kontroly uskuteční ve středu a v sobotu. Host může dostat sankci v řádech stovek, provozovatel v řádech tisíců korun.

„Bude záležet na tom, jak moc závažný přestupek to bude,“ nastínila šéfka zlínské krajské hygienické stanice Eva Sedláčková. „Pokutu může dostat provozovatel za to, že nekontroluje hosty. I host, že nepředložil požadovaný doklad,“ doplnila. Rozdíl ve výši sankce bude například v tom, pokud si zákazník potvrzení jen zapomněl, nebo ho vůbec nemá.

„Nemáme s kontrolami problém. Stejně se lidí ptáme na očkování nebo testování. Ale nemůžeme kontrolovat, jestli je doklad jeho,“ upozornil Barcuch.

Ztotožnit doklad a hosta může právě policie či hygiena. Majitelé restaurací od začátku říkají, že k podobným zásahům do soukromí hostů nemají právo. „Pokud stát nezvládá svoji roli, je to špatně. Hospodský by to za něho ale řešit neměl,“ je přesvědčený Barcuch.

Očkovaní štamgasti mají výhodu

Podle dosavadních poznatků je drtivá většina hostů očkována. Ty, kteří se chodí stravovat opakovaně, proto znovu nekontrolují. „V úterý na oběd přišla řada našich pravidelných hostů, kteří u nás byli i v pondělí. Zřejmě si ověřili, že je procedura s doložením bezinfekčnosti rychlá,“ všimla si Stavjaňová.

Obsluha většinou požaduje doklad poté, co se zákazník usadí. Až na výjimky je všichni předloží, aniž by to nějak komentovali. „Jedna paní nám vynadala do darebáků a pak utekla z hospody. Jinak ale byli všichni vstřícní,“ líčí Babulík.

„Řada lidí opatření vnímá jako zásah do svých práv, mnozí návštěvu restaurace bojkotují z principu. Setkali jsme se i s negativními reakcemi na sociálních sítích a demonstrativními odchody z restaurace,“ potvrdila Stavjaňová.

Některé podniky také nabízejí za poplatek kolem 60 či 70 korun možnost samotestování, o kterou ale hosté převážně nemají zájem.