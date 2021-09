Ve Zlínském kraji je naočkovaná třetina dětí, které vakcínu dostat mohou

Někteří vakcíně nevěří, jiní rozhodnutí nejsou a stále váhají. Rodiče ve Zlínském kraji zatím přivedli k očkování proti covidu-19 asi 10 500 školáků ve věku 12 až 17 let, přes osm tisíc z nich už má i druhou dávku.

„Zvažovali jsme to asi měsíc, ptal jsem se několika lékařů a pak jsme se shodli, že očkování je pro našeho syna vhodné. Máme doma babičku, nechceme ji ohrozit, navíc kdo ví, jak to bude s testováním ve školách a s případnou karanténou. Chceme, aby se syn učil ve škole, a ne zase přes počítač,“ zdůvodnil Miroslav Pazderka ze Zlína.

Podobně uvažuje řada rodičů. Dosud museli s dětmi do očkovacích center, teď mají možnost přijít ke svému pediatrovi, který dítě zná několik let. Vláda totiž vybrala distributora, který vakcínu začal vozit přímo do ordinací lékařů.

Jde ale pouze o látku od firmy Moderna, která je jednodušší na skladování a logistiku. Neotevřenou lahev mohou lékaři skladovat v běžné chladničce v ordinaci 30 dní. Otevřenou je nutné spotřebovat do několika hodin. Vakcína společnosti Pfizer/BioNTech je naopak náročnější na skladovací podmínky a používají ji dál jen očkovací centra nebo nemocnice.

Ani v ordinacích pediatrů ale zatím velký zájem o očkování dětí nepozorují. I z toho důvodu si vakcínu příliš lékařů neobjednává.

„Poptávka ze strany rodičů není tak velká, abych si mohla vzít minimální povinné množství padesáti dávek vakcíny a byla schopná ji vyočkovat,“ uvedla zlínská lékařka Iva Gavendová.

Lékaři mají problém s počtem lahviček vakcíny

„Začala jsem si ale dělat seznam, zatím na něm mám pouhé dva zájemce. Kdyby bylo možné objednat si jen jednu lahvičku s deseti dávkami, bylo by to něco jiného, ale za současných podmínek si nejsem jistá, jestli očkovat vůbec budeme,“ dodala.

Podle smlouvy mezi ministerstvem zdravotnictví a distributorskou firmou Avenier musí lékař odebrat minimálně pět lahviček vakcíny, přičemž jedna obsahuje deset dávek.

„Mně to také nevyhovuje. Jedna lahvička by byla ideální. Ale uvidíme, jak se to rozběhne, je možné, že po prázdninách se zájem zvýší,“ konstatovala předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Iva Hülleová, která ve své ordinaci v Bystřici pod Hostýnem naočkuje v těchto dnech více než tři desítky školáků.

„Nejsou ovšem jen z naší ordinace, ale i od kolegyň,“ doplnila.

Dva měsíce počkejte, radí někteří doktoři

Řešení by mohl nabídnout Zlínský kraj. Lékařům pro dospělé totiž pracovníci mohou zajistit dovoz i jen jedné lahvičky s vakcínou. Poskytují jim i jehly a stříkačky.

„Je to možné i v případě pediatrů, ale zatím se nám nehlásí. Předpokládáme, že zájem bude stoupat se začátkem školního roku,“ potvrdil krajský koordinátor očkování Jiří Lučan.

Někteří lékaři ale očkování v ordinaci zatím neplánují. „Naši pacienti využívají očkovací místo v Uherskohradišťské nemocnici,“ řekl lékař Miroslav Poul z ordinace pediatričky Darii Poulové v Uherském Brodě.

„Když se nás ptají, jestli je to vhodné, tak jim radíme spíše měsíc dva počkat, až se nasbírají data o střednědobé bezpečnosti vakcíny, protože přece jen imunitní systém u dítěte a dospívajícího se malinko liší od imunitního systému dospělého,“ zmínil lékař.

„Rozhodně to neznevažujeme, rodiče nepřesvědčujeme, respektujeme jejich názor,“ vysvětlil.

Ve Zlíně jsou nová očkovací místa

Kromě ordinací dětských lékařů mohou rodiče s dětmi stále přijít do některého z center po celém kraji. Podmínky pro očkování školáků, při kterém musí být přítomný pediatr, splňuje Baťova nemocnice ve Zlíně, také Uherskohradišťská nemocnice, zdravotní středisko v Luhačovicích, ambulance Medical Plus v Uherském Hradišti, nemocnice AGEL ve Valašském Meziříčí i Vsetínská nemocnice ve sportovní hale.

Děti očkují také zdravotníci Kroměřížské nemocnice, která ale přesunuje svůj tým z výstaviště zpět do nemocničního areálu a s vakcinací začne zase v pondělí.

Nově jsou otevřená také očkovací místa v obchodním domě Zlaté jablko v centru Zlína, v nákupním centru ve Zlíně-Malenovicích a na náměstí ve Vizovicích. Primárně tam očkují dospělé zájemce bez registrace. Možné je ale i očkování školáků, a to po předchozí domluvě.