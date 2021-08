Očkování ve velkých centrech končí, Zlínský kraj ho vrací do nemocnic

Kolem patnácti lidí čekalo na chodbě. Byl mezi nimi i Martin ze Zlína, který přivezl svého tatínka.

„Konečně si na očkování udělal čas. Rezervovaný termín neměl, tak jsme vyplnili papíry, zapsali si ho do systému a dostal vakcínu,“ popsal muž. „Na začátku jsme chvíli čekali i venku, jak byla dlouhá řada. Dohromady to trvalo asi půlhodinu,“ dodal.

Dosavadní velkokapacitní centrum ve zlínské PSG areně ukončilo provoz o víkendu a je tak první z velkých v kraji, které se s blížícím se koncem prázdnin uzavírají. V polovině příštího týdne skončí očkování proti covidu-19 na výstavišti v Kroměříži a poslední prázdninový den bude poslední možností přijít do sportovní haly ve Vsetíně či do kina Máj v Uherském Brodě.

„V nemocnici počítáme s kapacitou do 400 dávek za den. To by s ohledem na stoupající proočkovanost ve Zlínském kraji mělo stačit,“ uvedl primář urgentního příjmu zlínské nemocnice a koordinátor očkovacího centra Michal Pisár.

Zdravotníci tak reagují na snížený zájem o očkování a z velkých hal se přesunou zpět do menších prostor. Na stejném místě jako dosud zůstane pouze očkovací místo v Uherskohradišťské nemocnici.

Ve Zlínském kraji má plné očkování za sebou 269 720 obyvatel, celkem jich zde žije 580 tisíc. V kategorii seniorů nad 65 let, kteří jsou nejohroženější věkovou skupinou, má plnou ochranu 94 819 lidí, což je přes 77 procent. Dobře jsou na tom i větší města, kde je proočkovanost u seniorů v Uherském Hradišti a Kroměříži přes 80 procent, ve Zlíně nad 82 procent a ve Vsetíně 78 procent.

Dohromady dostali obyvatelé kraje přes 568 tisíc dávek vakcíny proti covidu. Z toho zhruba 100 tisíc aplikovali zdravotníci během necelých čtyř měsíců v největším centru ve zlínské PSG aréně. V době nejvyšší poptávky zvládli až 1 200 lidí denně. Na výstavišti v Kroměříži, které se otevřelo už na začátku dubna, podali asi 80 tisíc dávek a ve vsetínské sportovní hale Na Lapači to bylo dosud 48 tisíc.

Očkovat se mohou lidé s registrací i bez ní

Nové místo pro podání vakcíny sídlí ve zlínské nemocnici v blízkosti kožního oddělení v prvním pavilonu. Nachází se hned u silnice kolem řeky Dřevnice. Vedle je parkovací plocha s vyhrazenými jedenácti místy pro zájemce o očkování, kteří mohou přijít denně včetně víkendů od 8 do 18 hodin.

Zdravotníci zde přijmou registrované i neregistrované. Přes centrální systém by se lidé měli na řadu dostat do týdne. Očkování bez předchozí registrace zahrnuje vypsání potřebných formalit a je spojené s čekáním.



„Tomu, kdo nechce čekat, doporučujeme vybrat dobu mezi desátou a dvanáctou hodinou nebo mezi jednou a druhou odpoledne. Tyto časy jsou dle našich zkušeností méně frekventované,“ poradila Andrea Adámková, která organizuje očkování ve sportovní hale Na Lapači ve Vsetíně.

S rezervací i bez ní bude brzy možné očkování také v obchodním domě Zlaté jablko ve Zlíně, nákupním centru Centro Malenovice nebo centru Vizovic. Další místo vznikne v Otrokovicích v areálu firmy Continental Barum. „Čekáme na všechna potřebná povolení, mělo by to být v řádu dnů,“ potvrdil Milan Plesar, krajský zastupitel a jednatel Jesenické polikliniky, která očkování spolu s firmou GHS Genetics zajišťuje.

Zdravotníci pomáhají i po pracovní době

Společnosti už na třech místech testují zájemce na přítomnost covidu19. A to antigenními i PCR testy, na něž je možné přijít bez předchozí objednávky. „Například ve Zlíně je zájem obrovský. Proto zvažujeme, jestli ve městě neotevřeme i další prostor,“ naznačil Plesar.

„Do testování i chystaného očkování už je zapojená více než stovka kvalifikovaných pracovníků, zdravotníci nám pomáhají po své pracovní době a potřebovali bychom další,“ doplnil.

Zdravotníci budou v obchodních centrech očkovat vakcínami Pfizer/ /BioNTech a jednodávkovou vakcínou od Johnson&Johnson. „Věřím, že dostupnost míst bez registrace uvítají i ti, kteří s očkováním stále váhají. Potřebujeme zvýšit proočkovanost kraje, abychom předešli možným komplikacím na podzim,“ upozornil hejtman Radim Holiš.