Registrací ubývá, velká očkovací centra ve Zlínském kraji skončí během srpna

Nově pak přibudou dvě očkovací místa ve zlínských obchodních centrech a v Otrokovicích a Vizovicích. Ta budou sloužit neregistrovaným zájemcům.

„Vzhledem ke snižujícímu se počtu aplikovaných prvních dávek jsme se rozhodli postupně ukončit provoz velkých center,“ potvrdil hejtman Radim Holiš.

Největší očkovací centrum ve zlínské PSG aréně skončí 15. srpna.

„Zohlednili jsme důležitost a dostupnost očkování, současně jsme chtěli umožnit dětem co nejdříve sportovat,“ poznamenal Holiš.

Veškeré služby se z PSG arény přesunou do 1. budovy zlínské nemocnice, což je objekt vedle hlavního vstupu do areálu. Budou se tam moci očkovat nadále i lidé bez registrace, včetně dětí a samoplátců.

„Počítáme, že tam bude 200 až 400 očkování za den,“ upřesnil krajský koordinátor pro očkování Jiří Lučan. „Na tuto kapacitu by to mělo být s ohledem na současný vývoj dostačující,“ dodal.

„Nemocnice potřebujeme hlavně na léčení“

Podle plánů by se 25. srpna mělo v Kroměříži přesunout očkovací místo z výstaviště do tamní nemocnice. Ve Vsetíně, kde spustili v závěru minulého týdne očkování bez registrace, udrží provoz očkovacího místa v hale Na Lapači maximálně do 31. srpna.

„Také tady se pak očkování přesune do nemocnice,“ upřesnil Holiš. Ve Vsetíně by se v nemocnici měli očkovat i neregistrovaní. Jak to bude v Kroměříži, se ještě řeší.

„Nemocnice bychom potřebovali hlavně na léčení, proto bychom tam chtěli optimalizovat personální kapacity a chtěli bychom, aby se nám tam lidé registrovali,“ nastínil Lučan. „Ale na prvním místě je kolektivní imunita, která spočívá v proočkování co největšího procenta lidí,“ poznamenal.



Ve Zlínském kraji je proočkovaných přes 50 procent obyvatel. Nejvíce ve věkové skupině 65 až 69 let (50 639 lidí), dále ve věku 70 až 79 let (43 738) a v kategorii 40 až 49 let (35 992). „Chtěli bychom se dostat k 70 procentům, nejlépe i výše,“ podotkl Lučan.

V plánu je očkování v obchodních centrech

Také proto se mají otevřít očkovací a testovací centra ve dvou velkých nákupních centrech ve Zlíně: ve Zlatém Jablku na náměstí Míru a v Centru Zlín v Malenovicích.

„Dá se říci, že každý, kdo se chtěl naočkovat, už se naočkoval ve velkých očkovacích místech. Teď bychom chtěli jít tam, kde jsou lidé, takže do obchodních center,“ zmínil Lučan.

Kraj je v těchto případech v roli koordinátora. Očkovací místa v nákupních střediscích má provozovat soukromé zařízení GHC Genetics.

Ve Zlatém Jablku se tento týden začalo testovat, od příštího pondělí by pak mohlo začít očkování. Tedy pokud se podaří vyřídit nezbytné administrativní kroky. Stavební úpravy místa vedle supermarketu Billa, kde dříve byla čistírna oděvů, se prováděly několik dní.

Prostory je možné připravit obratem

„Připravujeme všechno pro to, abychom mohli provoz centra co nejdříve zahájit. Důležité je, že nám hejtmanství oznámilo, že má dostatek vakcín,“ zmínil zástupce firmy GHC Genetics Milan Plesar. K dispozici by měly být vakcíny od firmy Johnson & Johnson i od firmy Pfizer/BioNtech.

O tom, kdy se začne očkovat v Centru Zlín v Malenovicích, také není úplně jasno. Mělo by to být do poloviny srpna.

„Čím dříve to bude, tím lépe,“ podotkl ředitel Centra Zlín František Rochovanský. „Bude ale záležet na tom, jak rychle to stihnou naši partneři nachystat. My jsme schopni připravit prostory téměř obratem,“ zmínil.



Očkovací a testovací centrum bude v místě, kde dříve sídlila pobočka banky.

V Otrokovicích bude očkovací centrum v areálu pneumatikárny Continental Barum, kde se o to postará zejména zdravotnická společnost Zorma. Ve Vizovicích vznikne na hlavním náměstí. Obě by měla začít fungovat zhruba od poloviny srpna. Všechna budou sloužit pro zájemce s registrací i bez.