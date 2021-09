Všichni rukama hrabali suť, líčí svědek zoufalství po výbuchu v Koryčanech

Ve středu po půl jedné odpoledne se v Koryčanech ozvala strašlivá rána. „Šla jsem se podívat, co se stalo a zrovna vynášeli hasiče v uniformě. Kamarádka se zhroutila,“ líčila události po tragickém výbuchu starší žena a jen těžko přemáhala nervozitu.

Na ulici v té chvíli stála s matkou jedné z obětí. „To se nedá popsat, nezlobte se,“ řekla.

Zpráva o úmrtí druhého z hasičů přišla až o několik hodin později. „Rukama hrabali tu suť, všichni, co tam byli,“ popsal muž, který zásah sledoval od začátku.

Následky události jsou tragické. Jeden ze zemřelých dobrovolných hasičů po sobě zanechal malé dítě. Na sociálním profilu koryčanských dobrovolných hasičů se objevily stovky kondolencí od lidí i ostatních sborů z celé republiky.

Hasiči původně vyjížděli do domu na hlavní koryčanské ulici k nahlášenému úniku plynu. Chvíli po jejich příjezdu došlo k výbuchu, který budovu zcela zničil. Podle očitých svědků se majitel domu pohyboval u plynoměru a zřejmě se snažil zavřít přívod. Po výbuchu skončil v nemocnici ve vážném stavu.

Výbuch zasáhl celkem šest lidí, čtyři hasiče a dvě civilní osoby. Čtyři přeživší skončili se zraněním v nemocnici.

Okamžitě po explozi na místo vyrazili jednotky záchranného systému. V Koryčanech přistály dva vrtulníky, sanitky záchranné služby, celkem 80 hasičů z různých jednotek, policisté i USAR tým, který je cvičený na záchranu lidí ze sutin. Na místo dorazili i kynologové se psy.

„Po usilovném odklízení sutin byl nalezen dobrovolný hasič, ale již bez známek života,“ sdělila mluvčí zlínských hasičů Lucie Javoříková.

Policisté uzavřeli celý hlavní tah městem a odkláněli dopravu.

Na místě vyšetřují kriminalisté i hasiči

Zásah pokračoval až do nočních hodin. „Ve večerních a nočních hodinách hasiči ze zlínské a kroměřížské stanice ve spolupráci s kolegy z USAR týmu rozebírali zbytky rodinného domu,“ vylíčila Javoříková.

Trosky byly rozmetané i po silnici a v okolí padesáti metrů od domu. „Bylo potřeba vyloučit, že se pod troskami nacházejí další osoby a zároveň místo zabezpečit, aby tu mohli pracovat vyšetřovatelé hasičů i policie,“ doplnila s tím, že práce trvaly do dvou hodin do rána.

Starostka Koryčan Hana Jamborová MF DNES sdělila, že okolí výbuchu už je z větší části uklizené a dnes tam budou pracovat plynaři, vodaři a elektrikáři.

„Vypadá to, že okolní domy nějakým zázrakem vydržely. U jednoho to potvrdil i statik. Mají štítové zdivo na hůře, ale jinak je podle statika obyvatelný,“ řekla starostka.

Objekt celou noc střežili policisté. „Ráno se sem opět vracejí kriminalisté a budou pokračovat v ohledávání místa činu a ve vyšetřování,“ informovala kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Silnice v Koryčanech je už od dnešního rána opět průjezdná.

Ani hasiči, ani policisté si zatím netroufají odhadovat, jak dlouho může zjišťování příčiny výbuchu trvat. „To je v tuto chvíli předčasné,“ zmínila mluvčí hasičů.

Koryčany ve spolupráci s kroměřížskou charitou připravují sbírku na pomoc těm, které tragédie postihla. „Nějaká další pomoc by měla následovat, ale zatím nemohu být víc konkrétní. Sama zatím nevím, co vše nás čeká. Je to situace, kterou nikdo z nás nezažil,“ komentovala Jamborová.