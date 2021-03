Mezi úředníky, hasiči a policisty odhalily testy jen pár nakažených

Otestovat zaměstnance na koronavirus musely také úřady ve Zlínském kraji, a to do středy 17. března. Všem se podařilo vládní nařízení splnit. Zlínský magistrát na to vyčlenil obřadní místnost. Všechny úředníky, včetně zaměstnanců na detašovaných pracovištích, zvládl otestovat minulý pátek.