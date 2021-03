Firmy ve Zlínském kraji dokončily první testování, nakažených bylo minimum

V otrokovické pneumatikárně Continental Barum, kde pracuje přes pět tisíc lidí a jež je největším zaměstnavatelem v regionu, denně testovali téměř tisíc zaměstnanců.

„Přicházeli do čtyř odběrových míst, včetně mobilních, která se přesouvala po výrobních provozech, aby byla co nejblíže k jejich pracovišti v předepsaném časovém harmonogramu,“ popsala mluvčí podniku Regina Feiferlíková.

„Stejný způsob rotace odběrových týmů v místech i časech budeme opakovat i v následujících dnech,“ doplnila. Continental Barum pro provedení testů využil organizaci, jež firmě poskytuje zdravotní služby.

Ve všech provozech Slováckých strojíren, které mají sídlo v Uherském Brodě, bylo otestováno zhruba tisíc pracovníků externími zdravotníky a lidmi z Charity.

„Připravili jsme harmonogram pro jednotlivé skupiny pracovníků. Máme šest testovacích míst, v každém závodě jedno. Omezení výroby nebylo výrazné. Bylo to hektické, ale zvládli jsme to,“ shrnul ředitel strojíren Jiří Rosenfeld.

Přes 470 svých zaměstnanců otestovala společnost Moravská vodárenská, která na Zlínsku provozuje vodárny. „Vzhledem k tomu, že jsou naše pracoviště roztroušená a platí omezování sdružování osob, zvolili jsme variantu samotestování. Kontrolní roli zastali nadřízení pracovníci,“ zmínila mluvčí podniku Markéta Bártová.

Ve strojírenské firmě Tajmac–ZPS a ZPS – Slévárna už stihli otestovat přes 800 lidí. Personál a testy zajistila závodní lékařka, podnik jí k tomu vytvořil podmínky.

„Podařilo se nám to splnit, ale stát přenesl na firmy to, co by měl sám organizovat. Nedovedu si představit, že bychom to dělali samotestováním jako některé jiné společnosti,“ naznačil finanční ředitel Tajmacu-ZPS Jan Kurinec.

Ani jeden nakažený? Ředitel má pochybnosti

Nepotvrdil se předpoklad, že antigenní testy odhalí spoustu nakažených lidí, kteří chodí do práce. V Tajmac–ZPS měli mezi stovkami lidí jen tři pozitivní, ovšem PCR testy nálezy nepotvrdily.

„Mám pochybnost, že by ve vzorku téměř tisíce lidí nebyl žádný nemocný. Důvěryhodnost antigenních testů je hodně nízká,“ obává se Kurinec.

Podobnou zkušenost mají i jinde. V Barumu bylo pozitivních necelé jedno procento, ve Slováckých strojírnách či Moravské vodárenské jeden člověk.

„Otestovali jsme 300 lidí a jsme bez záchytu. Překvapilo nás to. Konzultovali jsme to s hygienou, která má takových výsledků více,“ poznamenal ředitel zlínské plastikářské společnosti Spur Tomáš Dudák.

Před Spurem vyrostl stan, v němž se zaměstnanci při příchodu na směnu pod dohledem proškolených pracovníkům sami otestovali. Další kolo absolvují dnes.

Stát platí málo, myslí si podnikatelé

Z průměru ohledně pozitivních se mírně vymyká České zbrojovka Uherský Brod, kde jich bylo 14 ze zhruba 1 500 lidí. V podniku měli tři testovací místa a stihli prověřit všechny lidi.

„Máme spuštěn plánovací kalendář, kde se zaměstnanci k testování registrují. Denně jsme otestovali až 600 osob,“ přiblížil mluvčí Radek Hauerland.

Někteří podnikatelé si také stěžují, že jim stát hodlá platit jen čtyři testy měsíčně po šedesáti korunách na zaměstnance.

„Myslím si, že se za 60 korun test nedá koupit, stát by měl dávat větší kompenzace. Navíc je s tím spojená agenda a další práce,“ upozornil šéf vizovické likérky Rudolf Jelínek Pavel Dvořáček.

„Plnou úhradu by měl provést stát, respektive zdravotní pojišťovny. Odvádíme jim dostatečné finanční prostředky,“ podotkl Rosenfeld.

Každý pátek prověří celý magistrát

Plošné testování se týká také městských firem. Dopravní podnik ve Zlíně vyhradil místnost, kam dvakrát týdně přichází lékařka. Ze všech více než 300 zaměstnanců nebyl jediný pozitivní.

„Není jednoduché studovat všechna vydávaná vládní či ministerská nařízení a vytvářet podle nich ve velmi krátkém čase fungující systém pro celou firmu,“ poznamenala Simona Štrosová Gajdůšková, bezpečnostní technička Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice, která má tuto agendu na starosti.

Do středy musejí být otestovaní také pracovníci veřejných úřadů, tedy i zlínského magistrátu, kde bude každý pátek prověřeno proškolenými pracovníky všech 560 zaměstnanců. Výsledky pak zpracuje externí laboratoř a nemocný zaměstnanec by o tom měl do 24 hodin dostat SMS zprávu.

„V pátek budou testy a během víkendu budeme znát výsledky. Lidé, kteří by byli pozitivní, by v pondělí nešli do práce,“ sdělil zlínský primátor Jiří Korec.